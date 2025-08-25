TRUQUE CASEIRO

Deixe suas toalhas renovadas com truques simples de lavagem

Um método certeiro para manter toalhas macias e livres de manchas

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:17

Seguindo essas dicas fáceis, suas toalhas continuarão sempre macias, absorventes e sem manchas Crédito: Freepik

Lavar toalhas pode ser mais trabalhoso do que parece. Quando a lavagem não é feita da forma correta, elas logo ficam ásperas e perdem a capacidade de absorver água.

No entanto, com cuidados básicos, é possível mantê-las novamente limpas, suaves e confortáveis ao usar.

O segredo está nos ingredientes usados na lavagem. Apenas três colheres de sopa de um produto comum podem fazer as toalhas parecerem novas de novo. Veja como cuidar melhor delas.

Solução simples

Um dos produtos caseiros mais usados é o bicarbonato de sódio. Ele é ótimo para diversas limpezas e funciona muito bem com toalhas. Além disso, não é preciso utilizar muito sabão para recuperar a maciez de antes.

Misture 3 colheres de sopa de bicarbonato em meio copo de água e despeje no compartimento destinado ao amaciante da máquina.

Outro ponto importante é sempre lavar as toalhas em temperatura a partir de 60 graus Celsius. Esse calor ajuda a eliminar as bactérias acumuladas no tecido.

Truque tradicional

Durante os anos 50 a 60, o vinagre era praticamente o único produto disponível no mercado. Por isso, passou a ser bastante usado nas tarefas domésticas.

Esse mesmo ingrediente também serve para a lavagem das toalhas. Suas propriedades amaciantes ajudam a devolver a suavidade ao tecido, deixando-o mais agradável quando usado no lugar do amaciante comum.

Coloque apenas algumas colheres de sopa de vinagre diretamente na máquina de lavar e suas toalhas ficarão novamente macias.

Perfume extra

Se o cheiro forte do vinagre incomodar, é possível neutralizá-lo com facilidade. Basta pingar algumas gotas de óleo essencial da sua preferência e o odor desaparece rapidamente.

Com essas orientações práticas, suas toalhas continuarão sempre macias, absorventes e sem manchas, sem precisar gastar com produtos específicos.