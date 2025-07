MUDANÇAS

Anitta reaparece nas redes sociais e rebate críticas a plásticas: 'Não tenho que ficar postando'

Cantora que tem ficado mais ausente das redes sociais, rebateu critícas em relação a problemas psicológicos

A cantora Anitta está em um novo ciclo em sua vida, optando por um estilo de vida mais leve e holístico, o que é refletido até em seu feed do Instagram. >

Fotos em cachoeiras, templos e contato com a natureza têm feito parte da rotina da cantora, que desponta ainda mais a cada dia sua carreira internacional. A cantora pop tem até ficado mais “low profile” nas redes sociais.>

Ver essa foto no Instagram

No entanto, apareceu nesta quarta-feira, 9, para tranquilizar os fãs que notaram as diferenças de comportamento da cantora. A artista também aproveitou o momento para rebater críticas relacionadas às cirurgias plásticas que realiza desde o início da carreira.>

Ver essa foto no Instagram

A cantora, que tem apostado em dicas caseiras e até baratas para cuidados com a pele em alinhamento com seu novo estilo de vida, afirmou que não deixou as cirurgias de lado.>