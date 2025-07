BELEZA

Por menos de R$ 15: Saiba o segredo de beleza de Anitta

Em novo momento, cuidados caseiros caem no gosto da artista, que revela dica nas redes sociais

Não é novidade que a cantora Anitta está vivendo um novo ciclo em sua vida. Com publicações de momentos leves e descontraídos entre amigos, a artista parece que também têm abandonado as noitadas aos poucos e investindo em qualidade de vida. >

Isso é refletido em um momento mais soft até em seus cuidados com a beleza, mas claro, que seguindo uma tendência atual, o abandono aos poucos de procedimentos estéticos mais invasivos, e em um investimento de cuidado da pele.>

Após aparecer com uma aparência radiante na última semana, Anitta revelou que além das cirurgias, aposta em truques de beleza caseiros e baratinhos. Um dos principais deles é a argila verde.>

Diferente das técnicas de beleza atrelada a procedimentos mais invasivos, a argila verde é prática, barata e desoxidante, com preços que podem variar entre R$ 15 a R$ 70 reais. Contudo, antes de aderir a esse recurso de beleza e cuidado com a pele, é importante verificar detalhes de seu uso e propriedades.>

Para que serve a argila verde?

Como usar a argila verde

Em sua forma mais conhecida, a argila verde é usada como máscara facial no rosto. Antes de aplicar a argila no rosto, é fundamental lavar o rosto com um sabonete facial adequado.>