DE CARA NOVA

Lip lift, lifting temporal e mais: descubra as técnicas por trás do novo rosto de Anitta

Especialistas analisam mudanças no rosto da cantora e apontam possíveis procedimentos realizados na cantora

A nova aparência de Anitta chamou atenção dos fãs neste fim de semana e viralizou nas redes sociais. Com o rosto visivelmente modificado, a cantora se tornou um dos assuntos mais comentados do último domingo (29), levantando especulações sobre intervenções estéticas. >

Profissionais da área de estética e cirurgia plástica analisaram as imagens e apontaram mudanças compatíveis com procedimentos modernos de harmonização facial. Entre as possíveis intervenções está o lip lift, técnica cirúrgica que reduz a distância entre o nariz e o lábio superior. “Esse procedimento confere um ar mais jovial ao rosto e costuma ser feito com anestesia local e recuperação tranquila”, explicam especialistas.>