PEGA A PIPOCA

O que assistir na Netflix em julho? Confira 5 títulos que vão bombar no streaming

De fantasia sombria a comédia nacional, confira os lançamentos que vão agitar o streaming neste mês

Julho traz uma seleção diversa de títulos na Netflix, com estreias que prometem agradar todos os gostos. Do universo fantástico de “Sandman” às reflexões históricas de “Oppenheimer”, passando por comédia e drama, veja a seguir cinco destaques para não perder. >

Sandman – 2ª temporada (03 e 24/07/2025)

Forrest Gump (05/07/2025)

Clássico de Robert Zemeckis, o filme narra a trajetória de Forrest (Tom Hanks), um homem simples que participa de momentos históricos marcantes dos EUA, com uma visão pura e otimista da vida. Sucesso consagrado que marcou gerações com sua mensagem inspiradora.>

Oppenheimer (07/07/2025)

Cinebiografia de Christopher Nolan sobre J. Robert Oppenheimer, físico líder do Projeto Manhattan. O longa destaca o impacto científico e moral da criação da bomba atômica, com atuação intensa de Cillian Murphy, que traz à tela os conflitos éticos do personagem.>