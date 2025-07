CINEMA

Filme que levou 12 anos para ser feito chega ao streaming

Boyhood foi gravado ao longo de uma década e virou fenômeno com mais de 200 indicações a prêmios

Um dos projetos mais ousados do cinema recente, Boyhood – Da Infância à Juventude está agora disponível no streaming. Lançado em 2014 após 12 anos de produção, o longa dirigido por Richard Linklater acompanha a vida de Mason Evans Jr. (Ellar Coltrane), da infância à juventude, e explora sua relação com os pais divorciados, interpretados por Ethan Hawke e Patricia Arquette. O longa está disponível no Prime Vídeo. >