ENCONTROS

Gilberto Gil abre álbum de fotos com bastidores e encontros da turnê ‘Tempo Rei’

Cantor celebra junho com registros ao lado de família, amigos e colegas da música como Liniker, Alok e Xamã

Gilberto Gil iniciou a semana compartilhando memórias e conexões construídas ao longo do mês de junho. Em uma publicação feita na segunda-feira (30), o cantor publicou uma seleção de fotos que revelam momentos íntimos e especiais dos bastidores da turnê Tempo Rei, que segue em cartaz pelo Brasil. >

No post, Gil destacou os reencontros e novas parcerias que surgiram nas últimas semanas. “Dump de junho, que trouxe encontros e novos projetos. Já aquecendo os tambores para a turnê ‘Tempo Rei’ no friozinho de Curitiba”, escreveu na legenda.>

As imagens mostram o artista ao lado de nomes como Liniker, Pretinho da Serrinha, Xamã e Alok. Também aparecem registros com integrantes da família, como os netos João e Bento Gil, o filho José Gil e a esposa Flora. A publicação revela um lado afetivo e colaborativo do artista, que segue ativo e rodeado por diferentes gerações da música e da cultura brasileira.>