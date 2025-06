NOVO ROSTO

Procedimento mal sucedido? Anitta esclarece o que fez no rosto

Cantora reapareceu nas redes sociais após duas semanas com novo visual; transformação divide opiniões

Ao reaparecer nas redes sociais na noite deste sábado (28), após duas semanas afastada, Anitta deixou os seguidores surpresos com a sua aparência. O "novo rosto" da cantora brasileira repercutiu na web, com diversas especulações de procedimento estéticos. A reaparição de Anitta se deu durante um evento internacional, ao lado de nomes como Naomi Campbell e Sofia Vergara.>

No Instagram, Anitta posou em Roma, na Itália, ao lado da supermodelo e da atriz, curtindo a noite juntas. Já na manhã deste domingo (29), a famosa publicou um vídeo dançando nos stories, que gerou ainda mais comentários sobre o seu visual. Alguns destacaram que a cantora estaria ainda mais lindos, já outros acharam o visual exagerado, especulando algum procedimento mal sucedido que a teria deixado longe dos holofotes. Teve ainda quem se arriscou a detalhar os procedimento estéticos realizados: "lifting facial, "rinoplastia", "preenchimento labial". >

Ver essa foto no Instagram

Foi aí que a assessoria de imprensa resolveu esclarecer tudo. De acordo com comunicado, Anitta está bem e as alterações em sua aparência foram fruto de procedimentos estéticos planejados e bem-sucedidos. A nota detalhou que a cantora de 32 anos aumentou os lábios e realizou técnicas de harmonização facial para afinar o queixo e as bochechas.>