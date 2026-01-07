BASTIDORES

Blogueirinha é a nova aposta da Globo? Entenda rumores após fim de contrato na DiaTV

O criador da Blogueirinha deixa o elenco fixo da DiaTV após cinco anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:58

Blogueirinha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Blogueirinha não faz mais parte da programação fixa da DiaTV. A mudança, confirmada oficialmente nesta terça-feira (6), movimentou os bastidores do entretenimento digital e levantou especulações sobre o próximo passo de Bruno Matos, criador e intérprete da personagem que se tornou um fenômeno da internet.

Em nota, a DiaTV informou que o vínculo com o ator passou por uma reformulação: a partir de agora, Bruno deixa o modelo fixo e passa a atuar por projetos, encerrando uma fase importante da emissora.

"Temos uma grande parceria e criamos projetos incríveis. Desejamos e esperamos por muito sucesso no futuro", declarou Rafa Dias, CEO da DiaTV, em comunicado oficial.

Bruno Matos esteve ligado à emissora desde 2019 e foi um dos principais nomes na construção da identidade do canal. Além de ajudar a consolidar audiência, ele comandou projetos de grande repercussão, como 'De Frente com Blogueirinha' e a novela humorística Blogueirinha, A Feia, que viralizaram nas redes e se tornaram marcas registradas da DiaTV.

Mesmo com a saída da grade fixa, a emissora fez questão de reforçar que as portas seguem abertas para colaborações futuras. "A relação permanece aberta para novas oportunidades", destacou o comunicado, que também reafirma o compromisso da DiaTV com inovação, diversidade de formatos e investimento em talentos do audiovisual brasileiro.

Blogueirinha 1 de 16

Apesar do tom diplomático da nota oficial, informações de bastidores indicam que o último ano da parceria teria sido marcado por tensões internas. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do portal LeoDias, houve relatos de insatisfação envolvendo convidados, equipe e patrocinadores, além de reclamações sobre acordos não cumpridos e entregas alteradas.

O programa De Frente com Blogueirinha, que contou ao longo de duas temporadas com nomes como Bruna Marquezine, Pabllo Vittar, Anitta, Whindersson Nunes, Karol Conká, Nicole Bahls e Paola Carosella, protagonizou polêmicas que repercutiram nas redes sociais.

Enquanto isso, o futuro de Bruno Matos segue em aberto e promissor. De acordo com a Folha de S.Paulo, o ator estaria em conversas com a TV Globo, o que aumentou ainda mais o burburinho nas redes sociais. Procurada, a