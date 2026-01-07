É hoje! Estes 3 signos terão um dia de extrema clareza e decisões importantes para o resto do ano (7 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:10
Se você sentiu que o ano começou, mas ainda faltava "clicar", o céu desta quarta-feira (7) ajuda a virar essa chave. Com o Sol em Capricórnio e a Lua entrando em Virgem, o dia traz uma energia prática, lúcida e extremamente produtiva. Não é sobre pressa, é sobre fazer direito.
Essa combinação favorece ajustes finos: colocar a vida em ordem, cuidar da saúde, organizar finanças e alinhar expectativas. Pequenas decisões tomadas hoje têm efeito duradouro ao longo de 2026.
O destaque do dia vai para signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio), mas todos sentem o chamado para agir com mais maturidade.
Se algo precisa ser organizado, encerrado ou estruturado, o céu está do seu lado.