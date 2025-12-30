Com vista para o mar e privacidade total: saiba como é o quarto com diária de R$ 15 mil alugado por Virginia e Vini Jr. em Trancoso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:38
Virginia e Vini Jr. chamaram atenção nos últimos dias por fecharem uma das locações mais disputadas de Trancoso, distrito de Porto Seguro (BA , durante as comemorações de final de ano. O casal escolheu um empreendimento de alto padrão localizado na Praia de Jacumã, vizinha a Praia do Espelho.
O quarto no hotel de alto padrão que a influencer e jogador escolheram custa cerca de R$ 15 mil a diária. A Reserva Jacumã é o mais novo empreendimento de luxo na praia de Jacumã, no litoral sul de Trancoso.
Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia
Com vista para o mar e 1 km de extensão de praia, o hotel oferece piscina comum, piscinas privativas, academia, quadra de tênis, beach tennis, sauna, restaurante, bar e heliponto homologado para pouso diurno e noturno.
Virginia e o craque do Real Madrid ficaram hospedados em um espaço privativo. O hotel tem como foco serviços personalizados. Em uma simulação de reserva, para dois adultos por duas noites, os valores variam entre R$ 28 mil e R$ 34 mil.
De acordo com uma descrição do hotel, a acomodação escolhida por Virginia e Vini Jr., em “um nível mais alto que as demais” unidades, oferece vista ampla para o mar. O espaço tem mais de 100 de área privativas, área externa exclusiva com piscina aquecida, banheira de imersão, terraço com rede e jardim privativo. A estrutura, inclusive, foi projetada para garantir privacidade e contato direto com a natureza.
Com vista para ao mar e 1 km de extensão de praia, a reserva Jacumã conta com 15 acomodações exclusivas, sendo 12 bangalôs e 3 villas.
O casal chegou a receber o casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica. Virginia chegou a viralizar ao dançar com a anfitriã durante uma apresentação do cantor Nattan. Uma amiga de Virginia chegou a compartilhar alguns detalhes da localidade, assim como Virginia que mostrou momentos de descontração com as filhas Maria Alice e Maria Flor, que brincaram com outras crianças a convite de Virginia.
Reserva Jacumã