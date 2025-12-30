VEJA FOTOS

Com vista para o mar e privacidade total: saiba como é o quarto com diária de R$ 15 mil alugado por Virginia e Vini Jr. em Trancoso

Casal não poupou no momento de escolher umas das locações mais disputadas do distrito para curtir dias de verão

Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:38

Virginia e Vini Jr. se hospedaram em Reserva de alto padrão Crédito: Reprodução | (Reserva Jacumã/Instagram)

Virginia e Vini Jr. chamaram atenção nos últimos dias por fecharem uma das locações mais disputadas de Trancoso, distrito de Porto Seguro (BA , durante as comemorações de final de ano. O casal escolheu um empreendimento de alto padrão localizado na Praia de Jacumã, vizinha a Praia do Espelho.

O quarto no hotel de alto padrão que a influencer e jogador escolheram custa cerca de R$ 15 mil a diária. A Reserva Jacumã é o mais novo empreendimento de luxo na praia de Jacumã, no litoral sul de Trancoso.

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia 1 de 17

Com vista para o mar e 1 km de extensão de praia, o hotel oferece piscina comum, piscinas privativas, academia, quadra de tênis, beach tennis, sauna, restaurante, bar e heliponto homologado para pouso diurno e noturno.

Virginia e o craque do Real Madrid ficaram hospedados em um espaço privativo. O hotel tem como foco serviços personalizados. Em uma simulação de reserva, para dois adultos por duas noites, os valores variam entre R$ 28 mil e R$ 34 mil.

De acordo com uma descrição do hotel, a acomodação escolhida por Virginia e Vini Jr., em “um nível mais alto que as demais” unidades, oferece vista ampla para o mar. O espaço tem mais de 100 de área privativas, área externa exclusiva com piscina aquecida, banheira de imersão, terraço com rede e jardim privativo. A estrutura, inclusive, foi projetada para garantir privacidade e contato direto com a natureza.

Com vista para ao mar e 1 km de extensão de praia, a reserva Jacumã conta com 15 acomodações exclusivas, sendo 12 bangalôs e 3 villas.

O casal chegou a receber o casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica. Virginia chegou a viralizar ao dançar com a anfitriã durante uma apresentação do cantor Nattan. Uma amiga de Virginia chegou a compartilhar alguns detalhes da localidade, assim como Virginia que mostrou momentos de descontração com as filhas Maria Alice e Maria Flor, que brincaram com outras crianças a convite de Virginia.

Veja fotos: