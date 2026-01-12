Acesse sua conta
Solange Couto, a eterna Dona Jura de 'O Clone', é anunciada no Camarote do BBB 26

BBB 26 estreia nesta segunda-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:03

Solange Couto está no BBB 26
Solange Couto está no BBB 26 Crédito: Divulgação

A atriz Solange Couto, de 69 anos, conhecida principalmente pelo papel de Dona Jura, em “O Clone” (2001) é anunciada como participante do Camarote no BBB 26. O BBB estreia nesta segunda-feira (12), após “Três Graças”.

Nascida no Maranhão, a atriz começou como dançarina de Oswaldo Sargentelli nos anos 70, abrindo caminho para a TV na década de 80 em "Os Imigrantes", destacando-se em novelas como "Sinhá Moça" e "A Viagem", e alcançando o estrelato com o bordão "Não é brinquedo, não!" na icônica Dona Jura em "O Clone" (2001).

Com uma carreira versátil por várias emissoras, atuou em comédias, dramas e apresentou programas, marcando presença por seu carisma e longevidade artística, e vivenciou uma gravidez surpresa aos 54 anos e superou sérios problemas de saúde, tornando-se inspiração.

Tags:

bbb 26

