BBB 26

Solange Couto, a eterna Dona Jura de 'O Clone', é anunciada no Camarote do BBB 26

BBB 26 estreia nesta segunda-feira (12)

Felipe Sena

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:03

Solange Couto está no BBB 26 Crédito: Divulgação

A atriz Solange Couto, de 69 anos, conhecida principalmente pelo papel de Dona Jura, em “O Clone” (2001) é anunciada como participante do Camarote no BBB 26. O BBB estreia nesta segunda-feira (12), após “Três Graças”.

Nascida no Maranhão, a atriz começou como dançarina de Oswaldo Sargentelli nos anos 70, abrindo caminho para a TV na década de 80 em "Os Imigrantes", destacando-se em novelas como "Sinhá Moça" e "A Viagem", e alcançando o estrelato com o bordão "Não é brinquedo, não!" na icônica Dona Jura em "O Clone" (2001).

