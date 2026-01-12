Solange Couto, a eterna Dona Jura de 'O Clone', é anunciada no Camarote do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:03
A atriz Solange Couto, de 69 anos, conhecida principalmente pelo papel de Dona Jura, em “O Clone” (2001) é anunciada como participante do Camarote no BBB 26. O BBB estreia nesta segunda-feira (12), após “Três Graças”.
Nascida no Maranhão, a atriz começou como dançarina de Oswaldo Sargentelli nos anos 70, abrindo caminho para a TV na década de 80 em "Os Imigrantes", destacando-se em novelas como "Sinhá Moça" e "A Viagem", e alcançando o estrelato com o bordão "Não é brinquedo, não!" na icônica Dona Jura em "O Clone" (2001).
Solange Couto (BBB 26)
Com uma carreira versátil por várias emissoras, atuou em comédias, dramas e apresentou programas, marcando presença por seu carisma e longevidade artística, e vivenciou uma gravidez surpresa aos 54 anos e superou sérios problemas de saúde, tornando-se inspiração.