Com trajetória marcada por 10 paredões, o ‘paizão’, Babu Santana entra como veterano no BBB 26

Ator entra no grupo de veteranos do BBB 26

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:06

Babu Santana
Babu Santana Crédito: Divulgação

O ator Babu Santana, participante do BBB 20, é anunciado como o brother do grupo dos veteranos do BBB 26. Na sua primeira participação no reality show, o ator passou por 10 paredões e teve uma trajetória marcada por resiliência, ao lado de Felipe Prior.

Babu Santana foi um dos grandes nomes do BBB 20 pela sua força e representatividade. Recordista em 10 paredões, Babu foi o participante com mais indicações na história do programa até então, o que lhe rendeu o apelido de “sobrevivente”.

Apesar de frequentemente votado pela casa, o público o manteve no jogo por sua autenticidade e luta, especialmente na representatividade negra, como a defesa para Thelma chegar à final.

Babu defendeu a importância de ter uma mulher preta na final, além de usar o cabelo crespo com pente garfo como símbolo de liberdade e conscientização. Por causa de sua resiliência, discurso maduro e responsabilidade, o ator ficou conhecido também como “paizão”.

No BBB 20, foi eliminado no paredão contra Thelma e Rafa Kalimann, ficando em quarto lugar, pouco antes da grande final. Sua participação impulsionou sua carreira de ator, rendendo-lhe reconhecimento, convites para novelas e campanhas publicitárias, e o ajudou a lidar com dívidas e a superar a perda da mãe.

Tags:

bbb 26

