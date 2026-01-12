Ex-bailarina do Faustão: Aline Campos é anunciada no Camarote do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 22:51
Talvez você ainda a chame pelo antigo sobrenome artístico, mas a nova integrante do Camarote do BBB 26 faz questão de reforçar: agora é Aline Campos.
Aos 38 anos, a nova sister do BBB 26 é um rosto conhecido de longa data. Famosa por ter sido a 'Verão' dos comerciais de cerveja por quase dez anos, Aline Campos provou ser versátil na TV e no cinema. Sua carreira inclui passagens pelo balé do Faustão, pelo humorístico 'Vai que Cola' e pela franquia de sucesso 'Os Farofeiros'."
Em 2021, Aline decidiu que era hora de se reconectar com suas raízes. Ela abandonou o sobrenome "Riscado" (herdado de um antigo casamento) e assumiu o nome de batismo, Campos. A mudança veio acompanhada de uma transição capilar e um mergulho na espiritualidade, com foco em yoga, meditação e uma vida muito ligada à natureza. No BBB, o público terá a chance de conhecer essa "nova Aline", bem diferente daquela imagem de musa de comercial.
Mãe de Nathan, de 15 anos, Aline mantém uma relação de muita parceria com o ex-marido e pai do menino. No campo dos romances, ela já viveu relacionamentos públicos com o ator Felipe Roque e, mais recentemente, com o DJ Jesus Luz, relação que terminou em 2023.
Um detalhe que poucos lembram é que o namoro de Aline com o Big Brother Brasil é antigo. Antes da fama, em 2010, ela se inscreveu para o BBB 10 e chegou a passar por várias etapas da seleção oficial, mas acabou não entrando. Dezesseis anos depois, ela finalmente cruza a porta da casa mais vigiada do país, mas agora pelo tapete vermelho do grupo Camarote.
Conhecida por sua personalidade forte e pelo estilo de vida saudável, Aline chega ao confinamento com o desafio de manter o equilíbrio em meio às brigas por comida e estalecas. Resta saber como a artista, que hoje prioriza a saúde mental, vai reagir à pressão constante do jogo e à convivência forçada.