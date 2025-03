LEIA NA ÍNTEGRA

Aline Campos descobre HPV e lamenta falta de prevenção: 'Lesão pré-cancerígena'

Atriz decidiu se expor para alertar outras mulheres sobre a doença

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2025 às 16:09

Aline Campos Crédito: Reprodução

Aline Campos, de 37 anos, dividiu um assunto muito pessoal com seus seguidores com o objetivo de alertar para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ela revelou, nesta sexta-feira (7), que passou por uma cirurgia em fevereiro para remoção uma lesão pré-cancerígena causada pelo vírus do HPV, que tem cura. >

"Mês passado eu precisei fazer uma cirurgia para remover uma lesão pré-cancerígena no colo do meu útero e tudo isso por causa de um vírus que até então estava silencioso no meu corpo. O HPV. HPV é um vírus super comum. Você sabia que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas vão ter contato com ele em algum momento da vida? Muitas nem imaginam que tão infectadas porque na maioria das vezes ele não apresenta sintomas como foi comigo", iniciou.>

"Mas o problema é que alguns tipos do HPV podem causar lesões graves, como foi o meu caso, e podem até evoluir para um câncer de colo do útero. Mas o motivo de eu estar abrindo isso aqui para você, gente, é porque ele pode ser evitado, tá? E existem várias formas de se proteger. O uso do preservativo, é claro, a vacinação contra o HPV, exames de rotina como papanicolau e a colposcopia. Se eu tivesse me atentado a essa prevenção antes, talvez eu não precisaria passar por essa cirurgia", seguiu.>

A atriz e modelo explicou que decidiu se expor para participar do Março Lilás, com a intenção de conscientizar mulheres a se cuidarem. "E é por isso que eu estou aqui, porque a sua história pode ser diferente. Graças a Deus a minha cirurgia foi no sucesso. A prevenção tá ao nosso alcance. Então, se cuide, se informe, faça os exames e compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque essa informação pode sim salvar vidas", finalizou.>

Segundo o Ministério da Saúde, o HPV (siga em inglês para Papilomavírus Humano) "é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente do mundo." A infecção é uma das principais responsáveis por provocar câncer de colo de útero, como outros tumores em homens e mulheres. Além disso, também pode provocar verrugas anogenitais (na região genital e no ânus), a depender do tipo do vírus.>