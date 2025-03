TRAGÉDIA

Rapper e filha de 5 anos são assassinados em lava-jato nos Estados Unidos

Caso aconteceu nesta quarta (5) no subúrbio de Dallas e é investigado pelas autoridades

Segundo o The New York Post, dois homens se aproximaram em um carro de modelo Kia, cor branca e abriram fogo contra pai e filha no local. Testemunhas relataram ouvir múltiplos disparos e os suspeitos fugiram do local.>