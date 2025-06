CELEBRIDADES

Aline Campos e Jesus Luz se enfrentam no 'Passa ou Repassa' após término

Ex-casal participou do quadro do Domingo Legal e comentou com bom humor sobre o antigo relacionamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2025 às 19:09

Aline Campos e Jesus Luz no Passa ou Repassa deste domingo (08) Crédito: Reprodução/SBT

Aline Campos e Jesus Luz participaram do quadro "Passa ou Repassa", exibido neste domingo (08) no Domingo Legal, e divertiram o público ao relembrarem o romance que viveram no passado. Em times opostos durante a competição, o ex-casal mostrou sintonia e bom humor ao tratar do relacionamento, que chegou ao fim em janeiro de 2023.>

O apresentador Celso Portiolli não perdeu a oportunidade de brincar com os convidados. Ao falar sobre os famosos que Jesus Luz já se relacionou, ele mencionou a cantora Madonna com quem o DJ teve um romance de grande repercussão internacional e, em seguida, citou Aline. "Ele namorou ali também... Namorou na América do Norte também... a Madonna", brincou Portiolli.>

A humorista Narcisa Tamborindeguy, interpretada por Tiago Barnabé, entrou na onda: "Será que ele foi no show de graça? Vamos perguntar tudo!". Celso, então, quis saber se Jesus havia visitado a casa da artista internacional. "Como é que namora a pessoa sem ir na casa dela?", respondeu Jesus, arrancando risos da plateia.>

Apesar das brincadeiras, o DJ preferiu destacar o namoro com Aline Campos, que foi mais recente. "Prefiro falar de algo mais atual", disse ele. A ex-bailarina do Faustão logo completou: "A gente é amigo hoje". Narcisa ainda provocou: "Tá deixando ele ganhar por isso!". Aline, rindo, respondeu: "Jamais! Nunca deixaria".>

Durante o bate-papo descontraído, Jesus Luz afirmou que está solteiro no momento. "Então vou ficar com Jesus, pagar meus pecados!", disparou a personagem de Barnabé, provocando gargalhadas dos convidados.>