ARCOS DOURADOS

Conheça o único McDonald's azul do mundo

Entenda como regras ambientais criaram um McDonald's único no mundo

Você já imaginou um McDonald's sem os famosos arcos dourados? Prepare-se para conhecer a exceção. Na cidade de Sedona, no estado do Arizona, Estados Unidos, o logo da rede é surpreendentemente azul. >

A história começou em 1998, quando um empresário quis instalar uma unidade do restaurante. A prefeitura local, zelando pelo visual, considerou o amarelo berrante dos arcos muito intrusivo para o cenário sereno.>

Exigencia municipal

Para garantir que o estabelecimento se integrasse melhor ao ambiente, sem causar poluição visual, a prefeitura determinou que o logotipo fosse azulado. Essa decisão singular criou o único McDonald's com um 'M' azul no planeta.>

As adaptações em Sedona não pararam na cor do logo. A altura padrão dos letreiros comerciais da rede também violava as leis municipais, que impõem limites de tamanho para sinalização. O letreiro precisou ser menor.>