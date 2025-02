É OFICIAL

McDonald's confirma retorno do McFish com novo acompanhamento

O McFish deixou oficialmente o cardápio em 2019 por falta de demanda e foi relançado em junho de 2024

O McFish vai voltar! O McDonald's confirmou que o sanduíche queridinho e que acumula uma legião de fãs será vendido novamente no Brasil já nas próximas semanas. E mais: a venda terá novidades no acompanhamento do lanche.>