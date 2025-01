SEM METER O PÉ NA JACA

Veja quais são os 10 hambúrgueres menos calóricos do McDonald's

Dá para matar a vontade de um fast food sem sair tanto da dieta

Deu vontade de comer um hambúrguer do McDonald's, mas não quer meter o pé na jaca? É totalmente possível escolher um sanduíche na rede de Fast Food sem extrapolar nas calorias. >

Veja a lista dos 10 sanduíches menos calóricos do McDonald's: >

Pão sem gergelim, hambúrguer de carne 100% bovina, alface, tomate e molho do CBO (o saboroso molho emulsionado com especiarias e derivados lácteos). >

Empanado com frango, maionese, alface americana e pão com gergelim. >

Versão maior do Mc Chiken Jr. Empanado com frango, maionese, alface americana e pão com gergelim.>