ENORMES

Veja quais são os 10 hambúrgueres mais calóricos do McDonald's

Só o sanduíche pode chegar a ter 1367Kcal

Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 12:00

Sanduíches mais calóricos do McDonald's Crédito: Divulgação

1º Tasty Turbo 3 carnes (1367Kcal)>

Composto por três hambúrgueres de carne 100% bovina, o icônico molho tasty, queijo processado sabor ementhal, tomate, alface, cebola, tudo isso no pão com gergelim.>

Tasty Turbo 3 carnes Crédito: Divulgação

2º Novo Brabo Melt Onion Rings (1274Kcal)>

Composto por dois hambúrgueres de carne 100% bovina (total de 227,6 g in natura), méquinese (exclusiva maionese especial com sabor de carne defumada), onion rings, fatias de bacon, queijo processado sabor cheddar, molho lácteo com queijo tipo cheddar - tudo isso no pão tipo brioche.>

Novo Brabo Melt Onion Rings Crédito: Divulgação

3º Brabo ClubHouse (1178 Kcal)>

São dois hambúrgueres de carne 100% bovina com o peso de 227,6g, pão de brioche, alface, tomate, fatias de bacon, cebola ao molho shoyu e Méquinese. >

Brabo ClubHouse Crédito: Divulgação

4º Tasty Turbo Queijo (1089Kcal)>

Os sanduíches contêm dois hambúrgueres de carne 100% bovina. O peso total da carne "in natura" (somando-se os dois hambúrgueres) é de 227,6 g. Composto pelo molho tasty, 2 fatias de queijo processado sabor ementhal, 2 fatias de queijo processado sabor cheddar, molho com queijo mussarela, tomate, alface americana, cebola, tudo isso no pão com gergelim.>

Tasty Turbo Queijo Crédito: Divulgação

5º Tasty Turbo 2 carnes (1066Kcal)>

Os novos sanduíches contêm dois hambúrgueres de carne 100% bovina. O peso total da carne "in natura" (somando-se os dois hambúrgueres) aumentou em 51,7% / 77,6 g, passando de 150 g para 227,6 g, em comparação com o peso total de carne "in natura" (um hambúrger) presente nas versões anteriores. Composto pelo icônico molho tasty, queijo processado sabor ementhal, tomate, alface, cebola, tudo isso no pão com gergelim.>

Tasty Turbo 2 carnes Crédito: Reprodução

6º McCrispy Chicken Legend (926Kcal)>

Composto por pão tipo brioche com batata, molho do CBO (o saboroso molho emulsionado com especiarias e derivados lácteos), cebola crispy, bacon em fatias, alface americana, queijo processado sabor cheddar e carne 100% de peito de frango, temperada e empanada.>

McCrispy Chicken Legend Crédito: Divulgação

7º Duplo Cheddar McMelt (850Kcal)>

Dois hambúrgueres (100% carne bovina), molho lácteo com queijo tipo cheddar, cebola ao molho shoyu e pão escuro com gergelim.>

Duplo Cheddar McMelt Crédito: Divulgação

8º Tasty Turbo 1 carne (827Kcal)>

Composto por um hambúrguer de carne 100% bovina, o icônico molho tasty, queijo processado sabor ementhal, tomate, alface, cebola, tudo isso no pão com gergelim.>

Tasty Turbo 1 carne Crédito: Divulgação

9º Duplo Quarterão (819Kcal)>

Dois hambúrgueres (carne 100% bovina), mostarda, ketchup, cebola, queijo processado sabor cheddar e pão com gergelim.>

Duplo Quarterão Crédito: Divulgação

10º McCrispy Chicken Elite (704Kcal)>

Composto por pão tipo brioche com batata, o novo molho Honey & Fire, que une laranja, mel e aroma de pimenta vermelha, bacon em fatias, alface, tomate, queijo processado sabor cheddar e carne 100% de peito de frango, temperada e empanada.>