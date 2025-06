CURIOSIDADE

Existe cheiro de idoso? Substância presente na cerveja dá uma pista

Odor é amplamente reconhecido e não necessariamente desagradável

Elis Freire

Publicado em 8 de junho de 2025 às 09:00

Idoso lendo na cozinha de casa Crédito: Shutterstock

Você já percebeu que pessoas mais velhas costumam ter um cheiro específico, que não é exatamente ruim, mas é inconfundível e característico, trazendo por vezes nostalgia e afetividade? Essa curiosidade é tão comum que até ganhou nome popular: o famoso “cheiro de idoso”. Mas, como a ciência tem tentado explicar isso? >

Apesar de ser um fenômeno amplamente reconhecido, a ciência ainda está tentando entender exatamente por que esse cheiro aparece com a idade. O que se sabe até agora é que o odor do corpo humano é resultado de uma mistura entre secreções da pele, atividade bacteriana e funcionamento das glândulas sudoríparas. Todo esse caldeirão, porém, se transforma com o tempo.>

O que a cerveja tem a ver com isso?

Um dos principais responsáveis pelo cheiro típico da velhice pode ser o 2-nonenal, um composto químico presente na pele e no suor. Curiosamente, ele também é encontrado em cervejas, aí que entra a bebida tão consumida no Brasil.>

Um estudo feito no Japão no ano 2000 revelou que a concentração de 2-nonenal tende a aumentar com a idade. Em pessoas acima de 40 anos, os níveis dessa substância podem ser o dobro do que os encontrados em jovens. No caso dos idosos, esse número cresce ainda mais.>

De acordo com o estudo, o aumento está relacionado à quebra de certos ácidos graxos e ômega-7 na pele, substâncias que ficam mais comuns com o envelhecimento. A pele também se torna mais seca e produz menos suor, o que interfere na forma como o cheiro é liberado.>

O metabolismo e os remédios entram na equação

Outro fator que pode influenciar o cheiro corporal de pessoas mais velhas é o uso contínuo de medicamentos e as mudanças no metabolismo. Algumas doenças crônicas comuns na terceira idade, como insuficiência renal, podem fazer com que o corpo exale odores diferentes, como o cheiro de amônia, por exemplo.>