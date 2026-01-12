Acesse sua conta
Bloqueio na portaria e choro: os bastidores da separação conturbada de Lauana Prado e Tati Dias

Vazamento de mensagens revela que a influenciadora tentou impedir o fim da relação até o último minuto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:43

Lauana Prado e Tati Dias
Lauana Prado e Tati Dias Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O mundo sertanejo foi pego de surpresa no último domingo (11) com o anúncio do fim do noivado entre a cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias. Mas, apesar do tom respeitoso adotado por Lauana no comunicado oficial, os bastidores desse término entregam uma realidade bem mais dramática e dolorosa, com direito a "portão na cara" e prints vazados.

Segundo informações do Metrópoles, o relacionamento já não vinha bem e enfrentava um desgaste acentuado. O ponto final, no entanto, não foi um consenso. Enquanto Tati Dias tentava salvar o noivado a todo custo, foi Lauana quem decidiu encerrar o ciclo.

A situação escalou nesta segunda-feira (12), quando um print vazado pelo perfil Daily do Garotinho mostrou o desespero de Tati. No texto, a influenciadora revela que foi até a porta do condomínio da cantora e descobriu que sua entrada havia sido bloqueada. "Estou no sol. Queria muito poder falar com você", dizia parte da mensagem enviada após o bloqueio.

Visivelmente abalada, Tati gravou uma série de vídeos chorando e pediu para que os fãs parassem de fazer montagens do casal ou pedir a volta das duas. Em conversa com a imprensa, ela confirmou a veracidade da mensagem na portaria e lamentou a exposição. "Eu mandei essa mensagem e alguém vazou. A gente conversou depois disso. Ela sempre foi muito respeitosa comigo e com o meu filho", desabafou, tentando blindar a imagem da ex-noiva.

Lauana Prado

Lauana Prado por Reprodução | Instagram
Lauana Prado por Reprodução | Instagram
A cantora Lauana Prado se emociona ao falar sobre pouso de emergência por Reprodução/Instagram
Lauana Prado por Reprodução | Instagram
A cantora Lauana Prado se emociona ao falar sobre pouso de emergência por Reprodução/Instagram
Lauana Prado por Reprodução | Instagram
Lauana Prado por Reprodução | Instagram
Lauana Prado por Reprodução | Instagram
1 de 8
Lauana Prado por Reprodução | Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex-noiva vai até porta da casa de Lauana Prado após separação, faz apelo e chora: 'Nada mais adianta'

Lauana Prado sofre ataques homofóbicos após vídeo com a noiva

Porta de avião abre em pleno voo com Lauana Prado a bordo; cantora relata minutos de desespero

Homem é morto a tiros por PM durante show da sertaneja Lauana Prado

Lauana Prado curte pôr do sol romântico com namorada em viagem com Maiara e Maraisa

Para o público, Lauana Prado manteve a linha da serenidade. A cantora justificou o término citando "ritmos e perspectivas de vida diferentes". Segundo o texto publicado pela sertaneja, a decisão foi tomada de forma consciente, focando no bem-estar de ambas e na gratidão pelos momentos vividos desde 2024.

Para Tati, o momento é de "arrumar uma forma de seguir a vida", enquanto Lauana foca em sua agenda intensa de shows.

