Atriz que ficou famosa com meme viral, Sol Vega é anunciada como veterana do BBB 26

Felipe Sena
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:15
A atriz e empresária que participou do BBB 4, Sol Vega, volta ao Big Brother Brasil 26, após ser anunciada como participante do grupo de veteranos do BBB, em 2004, e marcou o programa após viralizar, cantando em um
Sol foi a quarta colocada do BBB 4, e marcou o programa após viralizar, cantando em uma prova de resistência “larnuou”, sua própria versão da música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie. Na época, ela era frentista. Desde que deixou o programa. Sol vem trabalhando como atriz.
Sol Vega (BBB 26)
Sol, que já tentou até investir na carreira política, em agosto do ano passado, foi uma das expositoras do Festival Caxias Fashion, onde lançou sua própria marca de roupas afro, batizada de Sol Vega Modas. Suas criações foram apresentadas em dois dias de desfiles, que tiveram a participação da modelo internacional Marcelly, vestindo looks assinados pela ex-BBB.