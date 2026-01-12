Alberto Cowboy deixa vida ‘low profile’ e é anunciado como veterano do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:24
Alberto Cowboy é anunciado como participante do grupo de veteranos do BBB 26. O cantor participou da edição de 2007, e hoje leva uma vida no estilo “low profile”, com perfil privado nas redes sociais e sem exposição pública. No entanto, isso está prestes a mudar, já que o cantor deixa o anonimato.
Alberto Pimentel, conhecido como Alberto Cowboy, é analista financeiro. Nascido em Manhuaçu, em Minas Gerais, o ex-BBB sempre teve um pé no camarote. Ele é primo da dupla sertaneja Victor & Leo e chegou, inclusive, a se arriscar na música após o reality.
Alberto Cowboy (BBB 26)
Dentro da casa, Cowboy teve uma trajetória longa e intensa, permanecendo no jogo até o 71ª dia de confinamento. Um dos pontos centrais de sua passagem foi a rivalidade com Diego Alemão, embate que acabou consolidando sua imagem como vilão. Por outro lado, Alemão soube transformar o conflito em narrativa a seu favor, e terminou a temporada como vencedor.