Henri Castelli vai deixar o BBB 26? Ator teve duas convulsões na casa

Laudos e acompanhamento clínico estão sendo feitos

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:33

Henri Castelli Crédito: Reprodução

A permanência de Henri Castelli no Big Brother Brasil 26 segue indefinida após os dois episódios de convulsão enfrentados pelo ator dentro da casa. Até o momento, a produção do programa não confirmou se ele deixará definitivamente o reality.

Henri teve a primeira convulsão durante a Prova do Líder, na manhã desta quarta (14). O ator foi levado a um hospital e chegou a retornar à casa, mas voltou a passar mal pouco tempo depois, o que levou a uma nova intervenção da equipe de saúde. Desde então, ele segue sob observação, enquanto a produção avalia os próximos passos.

Segundo o protocolo do BBB, situações envolvendo a saúde dos participantes são analisadas com base em laudos médicos e na capacidade do jogador de seguir na competição sem colocar sua integridade física em risco. A decisão final cabe à produção, em conjunto com a equipe médica responsável pelo acompanhamento do elenco.

Em outras edições do programa, participantes já precisaram deixar o confinamento por orientação médica, especialmente em casos de esforço físico extremo ou episódios de saúde recorrentes. A Globo costuma comunicar oficialmente a saída quando há recomendação clara para afastamento definitivo.

Até a última atualização, a emissora informou apenas que Henri estava consciente após os atendimentos e que todas as providências médicas necessárias haviam sido tomadas. Não houve anúncio oficial sobre desistência ou eliminação por questões de saúde.