Henri Castelli volta à casa do BBB 26, tem nova convulsão e confinados se desesperam

Ator retornou à casa nesta quarta-feira (14), mas produção precisou intervir após novo episódio de saúde

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:00

Crédito: Reprodução/TV Globo

A permanência de Henri Castelli no Big Brother Brasil 26 voltou a gerar preocupação. O ator retornou à casa na tarde desta quarta-feira (14), após ter sido atendido por médicos durante a Prova do Líder, mas passou mal novamente pouco depois de chegar ao gramado.

Segundo relatos de participantes, Henri afirmou inicialmente que estava bem, porém apresentou um novo episódio de mal-estar logo em seguida. Diante da situação, os brothers que estavam na área externa tentaram se aproximar, mas foram orientados pela produção a entrar na casa enquanto o atendimento médico era realizado.

O primeiro problema de saúde aconteceu ainda pela manhã, quando a Prova do Líder de resistência já ultrapassava dez horas de duração. Na ocasião, a disputa foi interrompida temporariamente para que o ator recebesse cuidados da equipe médica. A produção informou, naquele momento, que ele estava consciente e que todas as providências necessárias haviam sido tomadas.

Até a última atualização, não havia confirmação oficial sobre a saída definitiva de Henri Castelli do reality. A situação segue sendo acompanhada pela produção do programa, enquanto o público aguarda novos esclarecimentos sobre o estado de saúde do ator e sua permanência no jogo.

Henri Castelli nasceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e construiu carreira de destaque na TV Globo desde o fim dos anos 1990. Ele estreou na minissérie Hilda Furacão, em 1998, e ganhou projeção nacional como protagonista de Malhação, em 2002. Ao longo dos anos, atuou em novelas como Celebridade, Como uma Onda, Cobras e Lagartos, Araguaia, Flor do Caribe e I Love Paraisópolis, além de trabalhos no cinema.

