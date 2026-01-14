BBB 26: Henri Castelli sofre convulsão durante Prova do Líder: 'Ele está virando o olho'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:03
Henri Castelli sofreu uma convulsão durante a primeira Prova do Líder de resistência do BBB 26. O ator passou mal na manhã desta quarta-feira (14), após mais de dez horas de disputa, caiu na piscina de bolinhas por volta das 9h20 e precisou ser retirado às pressas do local pela equipe médica da produção.
A cena gerou desespero entre os participantes que ainda estavam na prova. Ao perceber o que acontecia, Babu Santana alertou a produção. "Gente, ele tá dando convulsão. Médico", gritou. Marciele cobriu o rosto, enquanto Sarah Andrade pediu ajuda de forma desesperada. "Médico, por favor, ele está virando o olho", afirmou Jonas Sulzbach.
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência
Diante do incidente, os dummies e a equipe médica entraram rapidamente no ambiente para prestar atendimento, e a prova foi temporariamente suspensa.
O veterano Alberto Cowboy desceu do palanque da prova para ajudar a equipe médica na situação, e abanou o local onde o Camarote estava sendo atendido. Os outros seis participantes da dinâmica (Sarah Andrade, Edilson, Babu Santana, Breno, Jonas Sulzbach e Marciele) fizeram orações para a melhora do artista. Henri Castelli foi retirado do local para receber os cuidados necessários.
Após o atendimento inicial, a produção tranquilizou os brothers sobre o estado de saúde do ator. "O Henri está passando bem, está consciente e todas as providências médicas estão sendo tomadas", informou o Big Boss.
Henri Castelli
Em conversa com os demais participantes, Sarah Andrade revelou que o ator já demonstrava sinais de exaustão pouco antes do ocorrido. "Ele estava querendo desistir. Ele acabou de virar pra mim e falar que queria desistir", contou. Jonas também comentou a situação. "Por isso que achei que ele tinha pulado de propósito", disse.
Com a confirmação de que Henri estava consciente, a produção anunciou a retomada da prova. Seguem na disputa pela liderança: Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.