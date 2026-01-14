Acesse sua conta
BBB 26: Henri Castelli sofre convulsão durante Prova do Líder: 'Ele está virando o olho'

Médicos foram acionados e prova foi paralisada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:03

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência do BBB 26
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Henri Castelli sofreu uma convulsão durante a primeira Prova do Líder de resistência do BBB 26. O ator passou mal na manhã desta quarta-feira (14), após mais de dez horas de disputa, caiu na piscina de bolinhas por volta das 9h20 e precisou ser retirado às pressas do local pela equipe médica da produção.

A cena gerou desespero entre os participantes que ainda estavam na prova. Ao perceber o que acontecia, Babu Santana alertou a produção. "Gente, ele tá dando convulsão. Médico", gritou. Marciele cobriu o rosto, enquanto Sarah Andrade pediu ajuda de forma desesperada. "Médico, por favor, ele está virando o olho", afirmou Jonas Sulzbach.

Em conversa com os demais participantes, Sarah Andrade revelou que o ator já demonstrava sinais de exaustão pouco antes do ocorrido. "Ele estava querendo desistir. Ele acabou de virar pra mim e falar que queria desistir", contou. Jonas também comentou a situação. "Por isso que achei que ele tinha pulado de propósito", disse.

Com a confirmação de que Henri estava consciente, a produção anunciou a retomada da prova. Seguem na disputa pela liderança: Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

