BBB 26: Henri Castelli passa por hidratação intensa e novos exames, diz colunista

Ator passou mal duas vezes durante confinamento

Felipe Sena

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18:44

Henri Castelli passou mal mais uma vez na manhã desta quarta-feira (14) Crédito: Reprodução | Globo

O ator Henri Castelli, participante do BBB 26, voltou ao hospital na tarde desta quarta-feira (14), após passar mal pela segunda vez no reality. A primeira vez foi durante a Prova do Líder que iniciou nesta terça-feira (13).

Henri Castelli sofre uma convulsão durante a manhã, enquanto estava na Prova do Líder, recebeu atendimento médico, e voltou para o confinamento. No entanto, passou mal mais uma vez, nas área externa da casa, e precisou retornar ao hospital.

De acordo com informação exclusiva do jornalista Kadu Brandão, do portal iBahia, fontes ligadas à Henri Castelli e sua família, o ator passa por uma hidratação intensa. Henri Castelli também refez os exames, que não apontavam o motivo específico para o mal-estar. Ainda existe a possibilidade de Henri Castelli voltar ao confinamento do reality.

A primeira Prova do Líder do BBB 26 começou ainda na noite de terça-feira (13). Por volta das 9h desta quarta-feira (14), Henri passou mal e caiu na piscina de bolinhas que faz parte da dinâmica da prova. Outros participantes perceberam a situação e alertaram a produção, o que levou à interrupção imediata da competição.

Após o atendimento médico inicial, os brothers que continuavam na disputa foram informados pela direção do programa sobre o estado de saúde do ator e orientados a retomar a prova. A produção comunicou que Henri estava sob cuidados médicos.

O episódio repercutiu nas redes sociais. A jornalista Roberta Nuñez, amiga de Henri Castelli, comentou o ocorrido e criticou a postura de parte dos participantes durante o momento de emergência, destacando a gravidade da situação e a importância da solidariedade em situações que vão além do jogo.

O ator voltou ao BBB 26 após sofrer uma convulsão na manhã desta quarta-feira (14). Henri Castelli foi levado ao hospital para fazer exames após cair na Prova de Resistência e retornou ao gramado da casa mais vigiada do Brasil durante a tarde, mas um novo mal-estar do artista levou as câmeras da área externa a serem cortadas.

“Tentaram me matar e não conseguiram, agora estão f*didos”, brincou o ator ao reencontrar os colegas de confinamento. “Tive uma crise, epilepsia, uma convulsão. Eu falei que estava tudo girando”, explicou. Ele afirmou já ter se alimentado e bebido água durante o tempo que passou fora, mas rapidamente as câmeras da área da piscina foram cortadas, e um aviso de manutenção externa fez todos os brothers voltarem para a casa - menos Henri.