ESTADO DE SAÚDE

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa

Ator sofreu duas convulsões durante o BBB 26 e preocupou fãs e familiares

Felipe Sena

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21:13

Henri Castelli foi agredido em 2020 Crédito: Reprodução | TV Globo

Após sofrer convulsão no BBB 26, durante a Prova do Líder, nesta quarta-feira (14), começou a circular a informação de que o ator tem sequela irreversível, o que gerou dúvidas em internautas e fãs do artista.

No BBB, a dinâmica foi interrompida e o ator recebeu atendimento médico imediato. Pouco tempo depois, a equipe do programa informou que ele estava consciente e bem.

Ainda nesta quarta, após retornar a casa, o ator passou mal novamente, na área externa, enquanto conversava com outros participantes. Os episódios trouxeram à tona a sequela irreversível após uma agressão que o ator sofreu em 2020, a parestesia. Essa condição provoca formigamento, dormência e dificuldade de movimentação, podendo ser confundida com crises epilépticas focais. No caso de Henri, a parestesia é crônica e não tem cura.

Além disso, o ator ainda sente dores na mandíbula fraturada na época da agressão, que se intensificam com mudanças climáticas, e relata sensação de deformação, motivo pelo qual passou a esconder parte do rosto com as mãos.

Em 2020, o ator da TV Globo foi atacado nas costas por dois agressores e chegou a fraturar a mandíbula. O ator perdeu a sensibilidade facial e chegou a esconder o rosto por um tempo.

Durante a agressão, o ator sofreu uma fratura exposta na mandíbula e precisou passar por cirurgias para a reconstrução do maxilar com o uso de pinos, parafusos e fios de aço. Apesar da aparência estética ter sido praticamente recuperada, o trauma nos nervos da face resultou em parestesia crônica. O ator apresenta perda de sensibilidade e dormência no lado direito da face, especialmente na região próxima à boca e ao queixo.

Agressão contra Henri Castelli

O ator convive com sequelas até hoje após sofrer agressões durante uma festa na Barra de São Miguel, em Alagoas, no dia 30 de dezembro de 2020. O episódio resultou em uma fratura exposta na mandíbula, que exigiu uma cirurgia complexa de reconstrução.

Os agressores, identificados como o empresário Bernardo Malta de Amorim e o corretor Guilherme Accioly Ferreira, alegaram na época que o ator estava alterado e que apenas reagiram a uma suposta investida inicial dele.

Na época, o ator descreveu a sensação como se sua “boca estivesse pendurada”. Ele segue processando os envolvidos por danos morais e lesão corporal. Ambos foram condenados.

Henri havia pedido indenização de R$ 412 mil e afirmou que foi agredido pelas costas “por duas pessoas que não conhecia” e com quem “nunca manteve diálogo ou qualquer tipo de relação”. A indenização de R$ 55 mil foi por danos morais e estéticos.

O ator disse à Justiça que ainda sente dores na mandíbula, que se agravam com as alterações climáticas, e que tem a sensação contínua de deformação. Ele chegou a dizer que passou a ter o hábito constante de esconder parte do rosto com as mãos em razão disso.