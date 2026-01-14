Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa

Ator sofreu duas convulsões durante o BBB 26 e preocupou fãs e familiares

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21:13

Henri Castelli foi agredido em 2020
Henri Castelli foi agredido em 2020 Crédito: Reprodução | TV Globo

Após sofrer convulsão no BBB 26, durante a Prova do Líder, nesta quarta-feira (14), começou a circular a informação de que o ator tem sequela irreversível, o que gerou dúvidas em internautas e fãs do artista.

No BBB, a dinâmica foi interrompida e o ator recebeu atendimento médico imediato. Pouco tempo depois, a equipe do programa informou que ele estava consciente e bem.

Henri Castelli

Henri Castelli por Reprodução/TV Globo
Henri Castelli pagará R$ 438 mil por uso indevido de camarote do SPFC por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Henri Castelli é bastante alto por Reprodução
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli sendo barr por Reprodução I Veja
Henri Castelli no Tivoli Ecoresort Praia do Forte por Reprodução I Instagram
Henri Castelli por Redes sociais
Henri Castelli conta que já foi confundido com Bradley Cooper nos Estados Unidos por Reprodução
henri por Reprodução/Instagram
Henri Castelli pagará R$ 438 mil por uso indevido de camarote do SPFC por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Henri Castelli por Reprodução/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

Produção do BBB 26 é criticada por demora no atendimento a Henri Castelli

Como está Henri Castelli? Ator sofreu convulsão na Prova do Líder do BBB 26

BBB 26: Henri Castelli sofre convulsão durante Prova do Líder: 'Ele está virando o olho'

Ainda nesta quarta, após retornar a casa, o ator passou mal novamente, na área externa, enquanto conversava com outros participantes. Os episódios trouxeram à tona a sequela irreversível após uma agressão que o ator sofreu em 2020, a parestesia. Essa condição provoca formigamento, dormência e dificuldade de movimentação, podendo ser confundida com crises epilépticas focais. No caso de Henri, a parestesia é crônica e não tem cura.

Além disso, o ator ainda sente dores na mandíbula fraturada na época da agressão, que se intensificam com mudanças climáticas, e relata sensação de deformação, motivo pelo qual passou a esconder parte do rosto com as mãos.

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
Edílson Capetinha por Globoplay/Reprodução
Sarah Andrade por Globoplay/Reprodução
Jonas Sulzbach por Globoplay/Reprodução
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
1 de 7
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução

Em 2020, o ator da TV Globo foi atacado nas costas por dois agressores e chegou a fraturar a mandíbula. O ator perdeu a sensibilidade facial e chegou a esconder o rosto por um tempo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

BBB 26: Mãe de Henri Castelli passa mal após convulsão do ator

BBB 26: Henri Castelli passa por hidratação intensa e novos exames, diz colunista

O que aconteceu com Henri Castelli? Ator volta ao BBB 26, mas tem nova crise na frente dos brothers

Henri Castelli vai deixar o BBB 26? Ator teve duas convulsões na casa

Convulsão pode matar? Caso de Henri Castelli no BBB 26 reacende alerta médico

Durante a agressão, o ator sofreu uma fratura exposta na mandíbula e precisou passar por cirurgias para a reconstrução do maxilar com o uso de pinos, parafusos e fios de aço. Apesar da aparência estética ter sido praticamente recuperada, o trauma nos nervos da face resultou em parestesia crônica. O ator apresenta perda de sensibilidade e dormência no lado direito da face, especialmente na região próxima à boca e ao queixo.

Agressão contra Henri Castelli

O ator convive com sequelas até hoje após sofrer agressões durante uma festa na Barra de São Miguel, em Alagoas, no dia 30 de dezembro de 2020. O episódio resultou em uma fratura exposta na mandíbula, que exigiu uma cirurgia complexa de reconstrução.

Os agressores, identificados como o empresário Bernardo Malta de Amorim e o corretor Guilherme Accioly Ferreira, alegaram na época que o ator estava alterado e que apenas reagiram a uma suposta investida inicial dele.

Na época, o ator descreveu a sensação como se sua “boca estivesse pendurada”. Ele segue processando os envolvidos por danos morais e lesão corporal. Ambos foram condenados.

Henri havia pedido indenização de R$ 412 mil e afirmou que foi agredido pelas costas “por duas pessoas que não conhecia” e com quem “nunca manteve diálogo ou qualquer tipo de relação”. A indenização de R$ 55 mil foi por danos morais e estéticos.

O ator disse à Justiça que ainda sente dores na mandíbula, que se agravam com as alterações climáticas, e que tem a sensação contínua de deformação. Ele chegou a dizer que passou a ter o hábito constante de esconder parte do rosto com as mãos em razão disso.

Na época, Henri Castelli divulgou imagens dos ferimentos. Ele teve fratura exposta na mandíbula e outras lesões causadas por chutes e socos. A princípio, os cirurgiões da Santa Casa de Alagoas contiveram a mandíbula com fios de aço, e depois o ator passou por uma segunda cirurgia em São Paulo para implantar pinos e parafusos.

Tags:

Henri Castelli

Mais recentes

Imagem - Epidemia de fadiga que tira o sono e causa crises de cansaço preocupa os médicos

Epidemia de fadiga que tira o sono e causa crises de cansaço preocupa os médicos
Imagem - BBB 26: Mãe de Henri Castelli passa mal após convulsão do ator

BBB 26: Mãe de Henri Castelli passa mal após convulsão do ator
Imagem - Apenas 10 minutos dessa atividade simples podem dar o poder necessário para evitar que você tenha câncer

Apenas 10 minutos dessa atividade simples podem dar o poder necessário para evitar que você tenha câncer

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
01

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - Uma única avenida de Salvador tem 273 multas por dia e lidera ranking de infrações
02

Uma única avenida de Salvador tem 273 multas por dia e lidera ranking de infrações

Imagem - Resultado da Lotofácil 3587, desta quarta-feira (14)
03

Resultado da Lotofácil 3587, desta quarta-feira (14)

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2912, desta quarta-feira (14)
04

Resultado da Dupla Sena 2912, desta quarta-feira (14)