Anjo da Guarda anuncia chegada de cura e prosperidade para Áries, Virgem e mais 2 signos nesta quinta-feira (15 de janeiro)

Energia espiritual favorece recomeços, alívio emocional e abertura de caminhos materiais

Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 00:30

Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quinta-feira (15) é marcada por processos de cura profunda e sinais claros de prosperidade em movimento. O Anjo da Guarda se aproxima de quatro signos trazendo alívio para dores antigas, desbloqueio emocional e abertura para ganhos que chegam como resposta a esforços feitos no passado. É um dia de esperança concreta, não apenas simbólica.

Áries

O Anjo da Guarda atua promovendo cura emocional e física. Situações que vinham drenando sua energia começam a perder força, abrindo espaço para mais vitalidade e clareza. No campo material, uma oportunidade surge como consequência direta da sua persistência. Confie no seu merecimento.

Câncer

Para Câncer, a cura acontece no coração. Mágoas antigas, especialmente ligadas à família ou ao passado, entram em processo de liberação. Essa limpeza emocional favorece a prosperidade, principalmente em assuntos ligados à casa, estabilidade e segurança financeira. Receber será tão importante quanto doar.

Virgem

O Anjo da Guarda traz equilíbrio entre corpo, mente e trabalho. Questões de saúde emocional e cansaço acumulado começam a se reorganizar. A prosperidade vem por reconhecimento, retorno financeiro ou solução de algo que estava travado. Organizar a rotina será chave para sustentar essa fase positiva.

Capricórnio

Capricórnio recebe um forte sinal de prosperidade material aliado à cura de preocupações. O peso da responsabilidade diminui e decisões acertadas começam a dar resultado. O Anjo da Guarda indica crescimento sólido, com ganhos que vêm de forma justa e estável. Confiança e constância abrem caminhos.

