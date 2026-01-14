Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)

Movimento astrológico aponta dias de impacto emocional para dois signos e avanço material inesperado para um terceiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:26

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O céu dos próximos dias traz mensagens fortes para três signos do zodíaco. Para dois deles, a notícia chega carregada de emoção, com potencial de mudar rumos pessoais e afetivos. Para outro, o destaque é financeiro, com sinal claro de crescimento, alívio ou recompensa por esforços feitos no passado.

Leia mais

Imagem - Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Imagem - Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

Imagem - É spoiler? Léo Santana posa com abadá do Carnaval 2026 e levanta suspeitas

É spoiler? Léo Santana posa com abadá do Carnaval 2026 e levanta suspeitas

Câncer

Cancerianos entram em um período de grande sensibilidade, mas também de acolhimento. A notícia que se aproxima toca diretamente o coração e pode envolver família, filhos, relações antigas ou um sonho que parecia distante. É algo que vem para confirmar que decisões tomadas com coragem valeram a pena. A emoção vem acompanhada de sensação de pertencimento e segurança.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

Para Leão, a notícia emocionante mexe com autoestima e reconhecimento. Pode estar ligada a trabalho, imagem pública ou a alguém que finalmente reconhece o valor que o leonino entrega. O impacto emocional é positivo e traz orgulho, alegria e até lágrimas de felicidade. O momento pede presença e gratidão, sem medo de celebrar conquistas.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

Enquanto Câncer e Leão lidam com emoções intensas, Virgem recebe um presente material do destino. A bênção financeira pode vir como pagamento atrasado, proposta profissional, acerto de contas ou oportunidade inesperada de ganho. É um dinheiro que chega para organizar, quitar pendências ou abrir novos planos. O céu indica estabilidade e sensação de merecimento, resultado direto da disciplina virginiana.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Mensagem do dia

Nem toda bênção chega da mesma forma. Algumas emocionam, outras aliviam o bolso, mas todas têm o mesmo propósito, lembrar que o movimento da vida recompensa quem segue firme, mesmo quando o caminho parece silencioso.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Henri Castelli volta à casa do BBB 26, tem nova convulsão e confinados se desesperam

Henri Castelli volta à casa do BBB 26, tem nova convulsão e confinados se desesperam
Imagem - Tendência das unhas super curtas está na moda em 2026, mas dessa cor

Tendência das unhas super curtas está na moda em 2026, mas dessa cor
Imagem - Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

MAIS LIDAS

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
01

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
03

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)
04

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)