CARNAVAL 2026

É spoiler? Léo Santana posa com abadá do Carnaval 2026 e levanta suspeitas

Post feito nas redes no dia do lançamento foi lido como pista do visual que vai marcar o Carnaval

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:19

Léo Santana dá spoiler de abadá do Camarote Brahma Crédito: Divulgação

O lançamento oficial dos abadás do Camarote Brahma Salvador acontece na noite desta sexta-feira (14), mas quem acompanha as redes sociais já teve a impressão de que parte da novidade foi revelada antes da hora. Uma publicação feita por Léo Santana acabou sendo interpretada como um possível spoiler do que será apresentado mais tarde.

O cantor, que está entre as atrações do camarote e abre a programação do primeiro dia de Carnaval, na quinta-feira, compartilhou um registro que rapidamente chamou a atenção de fãs e foliões. A postagem surgiu justamente no dia marcado para a revelação dos abadás e foi suficiente para gerar especulações sobre o visual que vai marcar a edição deste ano.

A movimentação não passou despercebida. O conteúdo ganhou ainda mais repercussão ao ser compartilhado pelo próprio Camarote Brahma, ampliando o burburinho e alimentando a expectativa em torno da apresentação oficial. Nos comentários, seguidores tentaram decifrar detalhes e trocaram apostas sobre as cores e o conceito dos abadás.