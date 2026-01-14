Acesse sua conta
É spoiler? Léo Santana posa com abadá do Carnaval 2026 e levanta suspeitas

Post feito nas redes no dia do lançamento foi lido como pista do visual que vai marcar o Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:19

Léo Santana dá spoiler de abadá do Camarote Brahma
Léo Santana dá spoiler de abadá do Camarote Brahma Crédito: Divulgação

O lançamento oficial dos abadás do Camarote Brahma Salvador acontece na noite desta sexta-feira (14), mas quem acompanha as redes sociais já teve a impressão de que parte da novidade foi revelada antes da hora. Uma publicação feita por Léo Santana acabou sendo interpretada como um possível spoiler do que será apresentado mais tarde.

Léo Santana

O cantor, que está entre as atrações do camarote e abre a programação do primeiro dia de Carnaval, na quinta-feira, compartilhou um registro que rapidamente chamou a atenção de fãs e foliões. A postagem surgiu justamente no dia marcado para a revelação dos abadás e foi suficiente para gerar especulações sobre o visual que vai marcar a edição deste ano.

A movimentação não passou despercebida. O conteúdo ganhou ainda mais repercussão ao ser compartilhado pelo próprio Camarote Brahma, ampliando o burburinho e alimentando a expectativa em torno da apresentação oficial. Nos comentários, seguidores tentaram decifrar detalhes e trocaram apostas sobre as cores e o conceito dos abadás.

A apresentação completa dos modelos está prevista para a noite desta sexta, quando o Camarote Brahma Salvador deve divulgar todos os detalhes. Até lá, a postagem de Léo Santana segue como um aperitivo do que vem por aí, mantendo o clima de curiosidade entre quem já está contando os dias para a folia.

