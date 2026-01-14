Acesse sua conta
Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'

Influenciadora contou que bancou carro, moradia e despesas para melhorar a qualidade de vida da funcionária

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:01

Maíra Cardi e filha Sophia
Maíra Cardi e filha Sophia Crédito: Reprodução

Maíra Cardi voltou a chamar atenção nas redes sociais ao revelar que deu um cartão de crédito com bandeira black para a babá de sua filha caçula. Segundo a influenciadora, o cartão é usado para custear despesas do dia a dia da funcionária, como combustível e outras necessidades pessoais, e ela afirmou que não costuma conferir a fatura.

Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok
Maíra Cardi e filha Sophia por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprdoução
Maíra Cardi se pronuncia após marido postar vídeo de feto abortado por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução / Redes Sociais
Sophia Aguiar, Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Tiago Nigro e Maíra Cardi por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok

Mãe de Eloah, de 2 meses, Sophia, de 6 anos, e Lucas, de 24, Maíra fez o relato em um vídeo publicado no TikTok. Na gravação, ela contou que também trocou o modelo do carro que havia dado à funcionária e explicou que a decisão teve como objetivo melhorar a qualidade de vida da babá.

De acordo com a influenciadora, a funcionária levava cerca de três horas para chegar à sua casa, o que reduzia o tempo que conseguia passar com o próprio filho. “Eu soube que ela levava umas três horas para chegar na minha casa e ficava pouco com o filho dela. Ela morava em um bairro muito distante. Por isso, eu dei um carro para ela ter mais qualidade de vida”, contou.

Maíra também relatou que levou a funcionária do Rio de Janeiro para São Paulo e alugou um imóvel para ela morar. “Quando eu me mudei, ela veio, aluguei uma casa para ela em Campinas, peguei uma casa legal, com um parquinho para o filho dela, uma casa com três quartos, mobiliei a casa”, disse.

Nos comentários da publicação, uma seguidora questionou como a babá consegue arcar com custos como IPVA e combustível do carro. Em resposta, Maíra explicou que essas despesas são pagas por meio do cartão de crédito oferecido à funcionária.

“Apesar das minhas babas receberem três vezes mais do que recebe uma enfermeira, no caso da Preta, ela tem um cartão black no nome dela onde sempre paguei combustível e algumas coisinhas que ela precisa. Sinceramente, eu nem olho a fatura para saber, mas ela tem minha confiança toda”, escreveu. Segundo ela, atualmente, o carro dado à funcionária é usado principalmente pela filha dela, enquanto no dia a dia a babá utiliza o veículo da própria Maíra.

