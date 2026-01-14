Acesse sua conta
Capricórnio, Touro e mais 2 signos recebem forte bênção do Universo e entram em fase de abundância a partir de hoje (14 de janeiro)

Movimento astrológico abre um ciclo de bênçãos, dinheiro e oportunidades inesperadas para quem souber aproveitar o momento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 03:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A partir desta quarta-feira (14), a energia do céu muda de forma significativa e ativa um ciclo de expansão, prosperidade e recompensas para quatro signos do zodíaco. É um período em que portas começam a se abrir com mais facilidade, o dinheiro tende a circular melhor e situações que estavam travadas encontram solução. O momento favorece ganhos, crescimento profissional, estabilidade emocional e uma sensação real de que a vida começa a fluir.

Touro

Touro entra em um dos seus melhores períodos do ano. A partir desta quarta-feira (14), oportunidades financeiras e profissionais surgem com força. Pode ser uma proposta, uma venda, um acordo ou até uma surpresa ligada a dinheiro. O que você vem construindo há meses começa a dar retorno. O sentimento é de segurança, algo que você vinha buscando há muito tempo.

Gêmeos

A abundância chega para Gêmeos principalmente através de pessoas. Parcerias, apoios e até convites inesperados podem mudar completamente seu cenário. A partir do dia 14, você passa a se sentir mais valorizado e reconhecido, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Isso também reflete no financeiro, que tende a melhorar de forma constante.

Sagitário

Sagitário entra em uma fase de prosperidade que envolve não só dinheiro, mas também autoestima, brilho e poder de atração. Projetos que estavam parados ganham visibilidade. A partir desta quarta-feira (14), você percebe que sua presença começa a abrir portas. O universo começa a colocar você nos lugares certos, com as pessoas certas.

Capricórnio

Capricórnio é um dos grandes beneficiados deste novo ciclo. A partir do dia 14, ganhos materiais, estabilidade e crescimento profissional ficam mais evidentes. Pode ser uma promoção, um novo trabalho ou uma chance de consolidar algo importante. O esforço que você fez no silêncio agora começa a se transformar em resultado.

Mensagem final

A partir desta quarta-feira (14), o universo entra em modo de recompensa. Para esses quatro signos, a abundância não vem por acaso, ela chega porque você não desistiu quando tudo parecia parado. Agora é hora de receber.

