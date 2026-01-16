ASTROLOGIA

Finalmente! Touro, Virgem e Aquário entram em fase de alívio e leveza

Movimento de Júpiter retrógrado favorece a reconexão interior e reduz cobranças pessoais

Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:50

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do Zodíaco passam a sentir a vida fluir de forma mais leve. O movimento de Júpiter retrógrado contribui para diminuir a pressão interna e ajuda a romper com expectativas que não condizem mais com a essência de cada um. O momento favorece a aceitação, o equilíbrio emocional e decisões mais simples, sem excessos ou autocobrança.

A energia do período aponta para um entendimento importante, nem tudo precisa ser difícil ou controlado o tempo todo. Ao abandonar a luta constante e respeitar o próprio ritmo, esses signos percebem que a vida se organiza com mais naturalidade.

Touro

Para os taurinos, o céu indica um chamado claro à simplificação. A partir desta segunda-feira (12), fica evidente que algumas responsabilidades foram assumidas além do necessário, especialmente em temas ligados a dinheiro ou obrigações pessoais. Surge a consciência de que nem tudo precisa estar sob controle absoluto.

Ao dar um passo atrás, Touro percebe que a estabilidade retorna e que o apoio externo chega de forma espontânea. A sensação é de alívio emocional, confiança renovada e mais harmonia no dia a dia.

Virgem

Virginianos vivem um momento de clareza mental importante. Situações que pareciam complexas começam a revelar soluções mais simples, sobretudo em questões profissionais ou relacionadas à saúde. O entendimento chega acompanhado de descanso emocional.

Quando Virgem abre mão da necessidade de controlar cada detalhe, o estresse diminui e a rotina se torna mais leve. O período favorece escolhas mais suaves e um ritmo de vida mais alinhado ao bem-estar.

Aquário

Aquário entra em uma fase de desapego de expectativas antigas. A partir desta segunda-feira (12), fica mais fácil compreender que certas pressões vinham de vínculos com o passado. Esse reconhecimento permite viver o presente com mais consciência e tranquilidade.

A confiança no próprio tempo é restaurada, e com isso as tarefas deixam de parecer pesadas. Soluções surgem com mais facilidade, trazendo uma sensação real de alívio e equilíbrio interior.