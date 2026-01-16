ASTROLOGIA

Carta 'A Luz' domina o Baralho Cigano de hoje (16 de janeiro): clareza revela verdades e reorganiza caminhos

No campo emocional, A Luz indica conversas francas e sentimentos que se mostram sem máscaras

Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 05:30

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A leitura do Baralho Cigano aponta um dia de revelações importantes, com situações que deixam de ficar ocultas e passam a ser compreendidas com mais lucidez, favorecendo decisões conscientes e alinhadas com a realidade

A carta central do Baralho Cigano desta quinta-feira é A Luz. Ela simboliza clareza, verdade e iluminação de situações que antes pareciam confusas. Sob essa energia, o dia tende a trazer respostas objetivas, encerrando dúvidas e afastando ilusões que vinham atrapalhando escolhas importantes.

No campo emocional, A Luz indica conversas francas e sentimentos que se mostram sem máscaras. Relações ganham mais transparência, seja para fortalecer laços, seja para revelar limites que precisam ser respeitados. O momento pede sinceridade consigo mesmo e com o outro, mesmo que isso exija maturidade emocional.

Na vida prática, a carta anuncia organização e entendimento. Questões ligadas a trabalho, dinheiro ou decisões cotidianas tendem a fluir melhor, pois informações importantes vêm à tona. É um dia favorável para resolver pendências, revisar planos e agir com base em fatos, não em suposições.