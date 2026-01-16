BBB 26

Ex-namorada de Pedro, do BBB 26, acusa brother de traições, humilhações e agressões: 'Um inferno'

Yas disse que viveu relação abusiva com brother e questionou imagem exibida pelo participante no reality

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:26

Yas acusou Pedro de traições, humilhações e agressões Crédito: Reprodução

Uma mulher que se identificou como ex-namorada de Pedro Henrique, participante do BBB 26, usou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre o relacionamento com o brother antes do reality. Em uma sequência de vídeos, Yas Bertolino afirmou que viveu uma relação de cerca de dois anos marcada por traições frequentes, mentiras, ameaças e episódios de agressão. "Virou um inferno a minha vida", resumiu.

Yas diz no relato que, no início, o então namorado se mostrava trabalhador e atencioso, além de relatar dificuldades familiares.

"Tive um relacionamento de dois anos com o Pedro, que está no BBB 26. Conheci o Pedro quando eu era uma menina muito nova, muito nova mesmo. Ele já era mais velho. Ele era muito trabalhador, pronto para qualquer coisa... Ele sempre comentou que não tinha um lar estruturado e uma relação boa com os pais. Ele não tinha convivência familiar e pensei: 'Por que não dar uma família para ele?'. Ele começou a ser o melhor amigo do meu pai", começou.

"Até que chegou um momento em que a gente começou a ter problema com a Justiça. Meu pai saiu de casa e eu saí junto porque queria continuar tendo uma relação com o Pedro e meu pai, e minha mãe não eram a favor deste relacionamento. Não é que eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. Ele trabalhava até tarde, depois que ele saía do trabalho, ia para minha casa toda noite", falou.

O relacionamento, porém, começou a ruir quando Yas afirmou ter descoberto inúmeras traições. "Meus irmãos começaram a descobrir muitas traições do Pedro. A gente morava em cidade pequena e todo mundo sabia. Eles se revoltaram e começaram a brigar comigo", contou.

"Saí de casa e meus pais começaram a brigar pela minha guarda, mas no final a minha mãe acabou ganhando, tive que voltar a morar com ela e decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro porque eu era menor e não ia conseguir ter um relacionamento com ele com ninguém da minha família, além do meu pai, apoiando esse relacionamento. O Pedro continuou a amizade muito forte com o meu pai", seguiu.

Segundo ela, Pedro não teria aceitado o fim do namoro. "Tive uma conversa com ele no primeiro dia que voltei para casa, sobre terminar o relacionamento. Ele não queria aceitar. Dias depois disso, comecei a sair e fazer coisas normais, que com ele eu nunca fiz, como sair para comer. Ele não gostava disso e me ligava falando que se soubesse onde eu estava ele ia chegar quebrando tudo, que se soubesse que eu estava com alguém, ia bater na pessoa... Ele começou a me ameaçar. E assim começou a se tornar um inferno a minha vida".

De acordo com ela, algumas infidelidades teriam ocorrido enquanto Pedro usava o carro do pai dela, o que acabou gerando constrangimento público.

"A gente voltou a ficar... Ele estava usando o carro do meu pai para sair. Uma menina da minha cidade postou foto no carro do meu pai. Essa menina encontrou com a minha irmã e falou atrocidades da minha família, zombou da cara da minha irmã, porque ela estava usando o carro do meu pai e com o Pedro. Foi humilhante demais. A cidade inteira sabia que ele usava o carro da família para fazer esse tipo de coisa. Conversava muito com o meu pai e soube que ele apresentou essa menina para a minha avó. Tudo bem até aí por que ficava às vezes", falou.

"Às vezes eu descobria das meninas que ele conversava e ficava. Tinha vezes que ele saía da minha casa às 23h e estava meia-noite com outra. A justificativa era que a gente não tinha assumido nada".

A ex-namorada também afirmou que o relacionamento foi marcado por agressões físicas. "Ele tinha sido despedido do serviço de coletor de lixo e começou a vender pod (cigarro eletrônico). Depois ele começou a vender rosas. Ele saía seis horas da tarde e voltava cinco da manhã. Teve uma vez que chegou 10h da manhã. Meu irmão estava em uma balada e viu o Pedro no carro com uma menina. Não acreditei, o Pedro deu um jeito de eu me revoltar mais ainda com a minha família. Ele começou a ganhar dinheiro e começou a ficar insuportável. A gente terminou o relacionamento, mas ficava às vezes. No meio desse rolo todo, ele já tinha me dado altos cacetes. Eu perdoava. Ele me tratava igual lixo".

No desabafo, Yas também questionou a narrativa apresentada por Pedro dentro do reality. Para ela, parte das histórias sobre dificuldades financeiras e superação não condizem com a realidade que viveu ao lado dele. "Alguns meses atrás, ele deu entrevista dizendo que ganhava R$ 20 mil por mês, que tinha dois carros e duas casas, que eram do meu pai. Quando vi a imagem de moço sofrido, pensei: 'Será que é justo ele enganar todo mundo?'", afirmou.

Ao final, Yas disse que decidiu tornar a história pública agora por considerar injusto o que chamou de construção de uma imagem distorcida. "Não achei certo ele passar essa imagem de pessoa sofrida para o Brasil inteiro", declarou, afirmando ainda que possui provas do relacionamento.