Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como está Henri Castelli? Equipe do ator atualiza estado de saúde após convulsões e eliminação do BBB 26

Artista continua em observação médica

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:19

Henri Castelli
Henri Castelli Crédito: Reprodução

A equipe de Henri Castelli atualizou o estado de saúde do ator na manhã desta sexta-feira (16). O artista deixou o BBB 26 na última quarta-feira (14), por recomendação médica, após sofrer duas convulsões no confinamento em menos de 24h. De acordo com o perfil do ex-brother nas redes sociais, ele continua em observação e está bem.

"Após a conclusão de exames, Henri Castelli permanece em observação médica. O resultados foram satisfatórios e o ator está bem", diz o comunicado. "A equipe agradece as mensagens de carinho e apoio".

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
Edílson Capetinha por Globoplay/Reprodução
Sarah Andrade por Globoplay/Reprodução
Jonas Sulzbach por Globoplay/Reprodução
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
1 de 7
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução

O ator teve a primeira convulsão enquanto participava da primeira Prova do Líder, que era de resistência. Ele recebeu os primeiros cuidados da equipe médica do BBB ainda Provódromo, sendo retirado do local em seguida e encaminhado a um hospital para realização de exames.

Henri retornou para a casa do reality show horas depois, mas teve uma nova crise e foi novamente socorrido pela equipe da produção. Durante o programa ao vivo de quarta-feira (14), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o ator não continuaria no programa por orientações médicas.

Equipe de Henri Castelli atualizou sobre estado de saúde do ator
Equipe de Henri Castelli atualizou sobre estado de saúde do ator Crédito: Reprodução

Leia mais

Imagem - Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?

Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?

Imagem - BBB 26: após Pedro confessar traição, esposa grávida mantém discrição mesmo em meio à exposição; conheça Rayne Luiza

BBB 26: após Pedro confessar traição, esposa grávida mantém discrição mesmo em meio à exposição; conheça Rayne Luiza

Imagem - BBB 26: Saiba quem vai substituir Henri Castelli e a nova regra do Quarto Branco

BBB 26: Saiba quem vai substituir Henri Castelli e a nova regra do Quarto Branco

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 Henri Castelli big Brother Brasil Bbb26

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (16 de janeiro): pequenos sinais que atraem boas respostas

Cor e número da sorte de hoje (16 de janeiro): pequenos sinais que atraem boas respostas
Imagem - A história surpreendente de como a canção de Feliz Aniversário atravessou fronteiras e se espalhou pelo mundo todo

A história surpreendente de como a canção de Feliz Aniversário atravessou fronteiras e se espalhou pelo mundo todo
Imagem - Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?

Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?

MAIS LIDAS

Imagem - Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia
01

Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia

Imagem - Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim
02

Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 76 mil na Mega-Sena; confira resultado
03

Aposta de Salvador fatura R$ 76 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Grávida, esposa de Pedro se pronuncia após marido confessar traição no BBB 26: 'Momento delicado'
04

Grávida, esposa de Pedro se pronuncia após marido confessar traição no BBB 26: 'Momento delicado'