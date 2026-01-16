BBB 26

Como está Henri Castelli? Equipe do ator atualiza estado de saúde após convulsões e eliminação do BBB 26

Artista continua em observação médica

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:19

Henri Castelli Crédito: Reprodução

A equipe de Henri Castelli atualizou o estado de saúde do ator na manhã desta sexta-feira (16). O artista deixou o BBB 26 na última quarta-feira (14), por recomendação médica, após sofrer duas convulsões no confinamento em menos de 24h. De acordo com o perfil do ex-brother nas redes sociais, ele continua em observação e está bem.

"Após a conclusão de exames, Henri Castelli permanece em observação médica. O resultados foram satisfatórios e o ator está bem", diz o comunicado. "A equipe agradece as mensagens de carinho e apoio".

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência

O ator teve a primeira convulsão enquanto participava da primeira Prova do Líder, que era de resistência. Ele recebeu os primeiros cuidados da equipe médica do BBB ainda Provódromo, sendo retirado do local em seguida e encaminhado a um hospital para realização de exames.

Henri retornou para a casa do reality show horas depois, mas teve uma nova crise e foi novamente socorrido pela equipe da produção. Durante o programa ao vivo de quarta-feira (14), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o ator não continuaria no programa por orientações médicas.