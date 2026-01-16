Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:15
No primeiro Paredão do BBB 26 após ser puxada no Contragolpe, Ana Paula Renault voltou a chamar a atenção do público não apenas pelo jogo, mas também pela fortuna. Em sua primeira passagem pelo reality, em 2016, a jornalista não escondia que levava uma vida confortável bancada pela família, com passeios de helicóptero e viagens internacionais.
Dentro do BBB 16, Ana Paula chegou a se definir sem rodeios. "Posso ser rica e patricinha, isso é defeito", durante um dos diversos embates que teve com o ex-BBB Renan Oliveira. Fora da casa, ela explicou que, além do padrão de vida elevado, sempre buscou administrar bem seus recursos. Formada em Jornalismo, cursou pós-graduação em Gestão de Finanças e já investiu na bolsa de valores.
Ana Paula Renault
Em uma entrevista ao Extra em 2016, Ana Paula contou que recebeu uma herança significativa deixada pela mãe e falou abertamente sobre como escolheu aproveitar esse dinheiro. "Da maneira como pude, desfrutei desse dinheiro. Diferentemente do que eu disse no BBB, não ‘bebi’ o apartamento de Cabo Frio. Interpretaram de forma literal, mas eu vendi e fui viajar. Acho isso um ótimo investimento", afirmou.
Ela também fez questão de ressaltar que nunca comprometeu toda a reserva financeira. "Eu não sou louca de gastar tudo que tenho e ficar sem reserva", disse, ao comentar sua preocupação em manter segurança para o futuro.
Mesmo com a fama conquistada após o reality e uma vida confortável fora da casa, Ana Paula seguiu trabalhando na televisão. Passou pelo antigo Vídeo Show, da TV Globo, e integrou o time de comentaristas do Fofocalizando, no SBT, onde acabou sendo demitida. Ainda assim, reconheceu que a carreira pós-BBB não resultou em uma fortuna milionária.
"Desde 2016, eu não cheguei a alcançar R$ 1,5 milhão trabalhando", declarou em entrevistas concedidas em 2024. Na mesma época, garantiu estar satisfeita com a exposição e as oportunidades que surgiram após o programa.
Veteranos do BBB 26
De volta ao confinamento no BBB 26, Ana Paula deixou claro que o prêmio milionário segue como um objetivo central. Logo nos primeiros dias de jogo, resumiu a própria postura: "É matar ou morrer"
No Paredão
Na noite desta quinta-feira (15), o Big Fone tocou na casa e foi atendido por Marcelo, que recebeu imunidade e precisou indicar alguém imediatamente ao Paredão. O Pipoca escolheu Aline Campos. Com direito ao Contragolpe, a bailarina decidiu puxar Ana Paula Renault para a berlinda, colocando a jornalista oficialmente no Paredão do BBB 26.