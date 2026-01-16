BBB 26

Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?

Veterana foi colocada na berlinda pelo Contragolpe de Aline Campos

Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 Crédito: Manoella Mello/TV Globo

No primeiro Paredão do BBB 26 após ser puxada no Contragolpe, Ana Paula Renault voltou a chamar a atenção do público não apenas pelo jogo, mas também pela fortuna. Em sua primeira passagem pelo reality, em 2016, a jornalista não escondia que levava uma vida confortável bancada pela família, com passeios de helicóptero e viagens internacionais.

Dentro do BBB 16, Ana Paula chegou a se definir sem rodeios. "Posso ser rica e patricinha, isso é defeito", durante um dos diversos embates que teve com o ex-BBB Renan Oliveira. Fora da casa, ela explicou que, além do padrão de vida elevado, sempre buscou administrar bem seus recursos. Formada em Jornalismo, cursou pós-graduação em Gestão de Finanças e já investiu na bolsa de valores.

Em uma entrevista ao Extra em 2016, Ana Paula contou que recebeu uma herança significativa deixada pela mãe e falou abertamente sobre como escolheu aproveitar esse dinheiro. "Da maneira como pude, desfrutei desse dinheiro. Diferentemente do que eu disse no BBB, não ‘bebi’ o apartamento de Cabo Frio. Interpretaram de forma literal, mas eu vendi e fui viajar. Acho isso um ótimo investimento", afirmou.

Ela também fez questão de ressaltar que nunca comprometeu toda a reserva financeira. "Eu não sou louca de gastar tudo que tenho e ficar sem reserva", disse, ao comentar sua preocupação em manter segurança para o futuro.

Mesmo com a fama conquistada após o reality e uma vida confortável fora da casa, Ana Paula seguiu trabalhando na televisão. Passou pelo antigo Vídeo Show, da TV Globo, e integrou o time de comentaristas do Fofocalizando, no SBT, onde acabou sendo demitida. Ainda assim, reconheceu que a carreira pós-BBB não resultou em uma fortuna milionária.

"Desde 2016, eu não cheguei a alcançar R$ 1,5 milhão trabalhando", declarou em entrevistas concedidas em 2024. Na mesma época, garantiu estar satisfeita com a exposição e as oportunidades que surgiram após o programa.

De volta ao confinamento no BBB 26, Ana Paula deixou claro que o prêmio milionário segue como um objetivo central. Logo nos primeiros dias de jogo, resumiu a própria postura: "É matar ou morrer"

No Paredão