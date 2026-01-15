REALITY

BBB 26: Saiba quem vai substituir Henri Castelli e a nova regra do Quarto Branco

Após saída do Brother, Tadeu Schmidt altera regras; enquanto isso, Aline e Ana Paula estreiam o Paredão da temporada

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 23:39

Na noite desta quinta-feira (15), Tadeu Schmidt trouxe a notícia que os sete sobreviventes do Quarto Branco tanto esperavam: a dinâmica, que antes classificaria apenas dois nomes, agora vai colocar três brothers direto na casa mais vigiada do Brasil.

A decisão foi tomada para suprir a baixa do ator, que precisou deixar o programa após sofrer convulsões. Com isso, os três últimos que resistirem ao isolamento total e ao tédio do cômodo monocromático garantem o passaporte para o jogo. Até agora, apenas Elisa e Ricardinho deixaram a disputa.

Mas não foi só no Quarto Branco que o clima esquentou. O programa ao vivo foi um verdadeiro teste para os nervos de quem está na casa principal. O primeiro Big Fone da temporada tocou e quem levou a melhor no reflexo foi Marcelo.

Ele não perdeu tempo e, com o poder da imunidade nas mãos, teve que tomar uma decisão drástica: mandar alguém para a berlinda. O resultado? Aline Campos e Ana Paula Renault já estão sentindo o peso do primeiro Paredão da edição.