BBB 26: Saiba quem vai substituir Henri Castelli e a nova regra do Quarto Branco

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 23:39
Na noite desta quinta-feira (15), Tadeu Schmidt trouxe a notícia que os sete sobreviventes do Quarto Branco tanto esperavam: a dinâmica, que antes classificaria apenas dois nomes, agora vai colocar três brothers direto na casa mais vigiada do Brasil.
A decisão foi tomada para suprir a baixa do ator, que precisou deixar o programa após sofrer convulsões. Com isso, os três últimos que resistirem ao isolamento total e ao tédio do cômodo monocromático garantem o passaporte para o jogo. Até agora, apenas Elisa e Ricardinho deixaram a disputa.
Mas não foi só no Quarto Branco que o clima esquentou. O programa ao vivo foi um verdadeiro teste para os nervos de quem está na casa principal. O primeiro Big Fone da temporada tocou e quem levou a melhor no reflexo foi Marcelo.
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026
Ele não perdeu tempo e, com o poder da imunidade nas mãos, teve que tomar uma decisão drástica: mandar alguém para a berlinda. O resultado? Aline Campos e Ana Paula Renault já estão sentindo o peso do primeiro Paredão da edição.
Para completar a noite, o Líder Alberto Cowboy finalmente colocou ordem na cozinha. O veterano distribuiu as pulseiras do VIP e da Xepa, separando quem vai viver no banquete e quem vai encarar a dieta restrita. Entre os escolhidos para a mordomia estão nomes como Jonas Sulzbach e Sarah Andrade, enquanto o restante da casa terá que se virar com o orçamento apertado de estalecas.