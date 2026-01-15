SÉRIES

Sophie Turner, atriz de 'Game of Thrones', surge como Lara Croft; veja foto

A arqueóloga mais famosa do mundo estará na superprodução 'Tomb Raider' da Prime Video

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:22

Sophie Turner Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você cresceu jogando com a arqueóloga mais icônica do mundo ou acompanhou Angelina Jolie brilhando nos cinemas, prepare o coração. O Prime Video finalmente acabou com o mistério e liberou, nesta quinta-feira (15), a primeira imagem de Sophie Turner como a nova Lara Croft.

Conhecida mundialmente por viver Sansa Stark em Game of Thrones, Sophie agora troca os vestidos de Winterfell pelas regatas e equipamentos de exploração em Tomb Raider. A série promete ser uma das maiores apostas do streaming para os próximos anos.

O que está deixando os fãs ainda mais ansiosos não é apenas o visual de Sophie, mas quem está por trás das câmeras. A série é escrita e criada por ninguém menos que Phoebe Waller-Bridge, a mente brilhante por trás de Fleabag. Se você conhece o estilo de Phoebe, sabe que podemos esperar uma Lara Croft com muito mais camadas, humor ácido e uma personalidade marcante.

Além de Turner, a produção confirmou nomes de peso como Sigourney Weaver (Alien) e Jason Isaacs (o eterno Lucius Malfoy de Harry Potter).

Sophie Turner 1 de 8

Sophie Turner tem um desafio gigante pela frente. Ela assume um papel que já foi de Angelina Jolie, que transformou a personagem em um fenômeno global nos anos 2000, e mais recentemente de Alicia Vikander.

Com a produção a todo vapor, a série pretende mergulhar nas aventuras de Lara em busca de relíquias e mistérios antigos, mas com uma pegada moderna.