Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sophie Turner, atriz de 'Game of Thrones', surge como Lara Croft; veja foto

A arqueóloga mais famosa do mundo estará na superprodução 'Tomb Raider' da Prime Video

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:22

Sophie Turner Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Se você cresceu jogando com a arqueóloga mais icônica do mundo ou acompanhou Angelina Jolie brilhando nos cinemas, prepare o coração. O Prime Video finalmente acabou com o mistério e liberou, nesta quinta-feira (15), a primeira imagem de Sophie Turner como a nova Lara Croft. 

Conhecida mundialmente por viver Sansa Stark em Game of Thrones, Sophie agora troca os vestidos de Winterfell pelas regatas e equipamentos de exploração em Tomb Raider. A série promete ser uma das maiores apostas do streaming para os próximos anos.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Após confessar traição, equipe de Pedro se manifesta: Veja pronunciamento completo

BBB 26: Após confessar traição, equipe de Pedro se manifesta: Veja pronunciamento completo

Imagem - 'Kiss All the Time': Tudo o que sabemos sobre o novo álbum de Harry Styles

'Kiss All the Time': Tudo o que sabemos sobre o novo álbum de Harry Styles

Imagem - Túlio se despede de Estela enquanto Celso cerca Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (15)

Túlio se despede de Estela enquanto Celso cerca Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (15)

O que está deixando os fãs ainda mais ansiosos não é apenas o visual de Sophie, mas quem está por trás das câmeras. A série é escrita e criada por ninguém menos que Phoebe Waller-Bridge, a mente brilhante por trás de Fleabag. Se você conhece o estilo de Phoebe, sabe que podemos esperar uma Lara Croft com muito mais camadas, humor ácido e uma personalidade marcante.

Além de Turner, a produção confirmou nomes de peso como Sigourney Weaver (Alien) e Jason Isaacs (o eterno Lucius Malfoy de Harry Potter).

Sophie Turner

Sophie Turner em "Game Of Thrones" por Reprodução/Redes Sociais
Sophie Turner como a Lara Croft para a série 'Tomb Raider' por Reprodução/Redes Sociais
Sophie Turner como a Lara Croft para a série 'Tomb Raider' por Divulgação/Prime Video
Sophie Turner em "Game Of Thrones" por Reprodução/Redes Sociais
Joe Jonas e Sophie Turner estiveram casados por quatro anos por divulgação
Sophie Turner por Reprodução/Redes Sociais
Sophie Turner, de "Game Of Thrones", usa camiseta do Brasil nas Maldivas por Reprodução/Redes Sociais
Sophie Turner por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Sophie Turner em "Game Of Thrones" por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Joe Jonas fala de divórcio de Sophie Turner no palco durante show em Los Angeles

Sophie Turner e Joe Jonas confirmam divórcio e explicam decisão mútua

Governo transfere presos famosos de Tremembé após série; entenda

Veja 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes e séries em 2026

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Sophie Turner tem um desafio gigante pela frente. Ela assume um papel que já foi de Angelina Jolie, que transformou a personagem em um fenômeno global nos anos 2000, e mais recentemente de Alicia Vikander.

Com a produção a todo vapor, a série pretende mergulhar nas aventuras de Lara em busca de relíquias e mistérios antigos, mas com uma pegada moderna.

A data de estreia ainda não foi revelada.

Leia mais

Imagem - Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, expõe detalhes da relação de Gabriela Versiani com neto: ‘Nunca quis o lugar de ninguém’

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, expõe detalhes da relação de Gabriela Versiani com neto: ‘Nunca quis o lugar de ninguém’

Imagem - Saiba quem são os cantores sertanejos que aparecem em ‘Coração Acelerado’

Saiba quem são os cantores sertanejos que aparecem em ‘Coração Acelerado’

Imagem - Anitta é a atração da primeira festa do BBB 26

Anitta é a atração da primeira festa do BBB 26

Tags:

Série Prime Video Atriz Sophie Turner

Mais recentes

Imagem - O alerta de cientistas para que você desacelere em suas metas para 2026

O alerta de cientistas para que você desacelere em suas metas para 2026
Imagem - Brigido diz que Henri Castelli revirou os olhos durante convulsão e cogita momento à espiritualidade: ‘Ele fez Jesus Cristo’

Brigido diz que Henri Castelli revirou os olhos durante convulsão e cogita momento à espiritualidade: ‘Ele fez Jesus Cristo’
Imagem - Quarto Branco do BBB 26 se torna o mais longo da história do reality; veja quem segue na disputa

Quarto Branco do BBB 26 se torna o mais longo da história do reality; veja quem segue na disputa

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)
01

Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)

Imagem - Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados
02

Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados

Imagem - Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)
03

Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
04

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça