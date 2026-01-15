Sophie Turner, atriz de 'Game of Thrones', surge como Lara Croft; veja foto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:22
Se você cresceu jogando com a arqueóloga mais icônica do mundo ou acompanhou Angelina Jolie brilhando nos cinemas, prepare o coração. O Prime Video finalmente acabou com o mistério e liberou, nesta quinta-feira (15), a primeira imagem de Sophie Turner como a nova Lara Croft.
Conhecida mundialmente por viver Sansa Stark em Game of Thrones, Sophie agora troca os vestidos de Winterfell pelas regatas e equipamentos de exploração em Tomb Raider. A série promete ser uma das maiores apostas do streaming para os próximos anos.
O que está deixando os fãs ainda mais ansiosos não é apenas o visual de Sophie, mas quem está por trás das câmeras. A série é escrita e criada por ninguém menos que Phoebe Waller-Bridge, a mente brilhante por trás de Fleabag. Se você conhece o estilo de Phoebe, sabe que podemos esperar uma Lara Croft com muito mais camadas, humor ácido e uma personalidade marcante.
Além de Turner, a produção confirmou nomes de peso como Sigourney Weaver (Alien) e Jason Isaacs (o eterno Lucius Malfoy de Harry Potter).
Sophie Turner
Sophie Turner tem um desafio gigante pela frente. Ela assume um papel que já foi de Angelina Jolie, que transformou a personagem em um fenômeno global nos anos 2000, e mais recentemente de Alicia Vikander.
Com a produção a todo vapor, a série pretende mergulhar nas aventuras de Lara em busca de relíquias e mistérios antigos, mas com uma pegada moderna.
A data de estreia ainda não foi revelada.