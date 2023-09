Joe Jonas fala de divórcio de Sophie Turner no palco durante show em Los Angeles

No último sábado (9), Joe Jonas comentou sobre o seu divórcio com a atriz Sophie Turner, de Game of Thrones, durante o show dos Jonas Brothers em Los Angeles, nos Estados Unidos. Apesar de terem publicado uma nota sobre a separação em seus perfis no Instagram, esta foi a primeira vez que o cantor falou sobre o assunto em público. "Foi uma semana louca", comentou com a plateia.