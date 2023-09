Sophie Turner e Joe Jonas confirmam divórcio e explicam decisão mútua

Joe Jonas e Sophie Turner têm dois filhos. Crédito: reprodução Instagram

Nesta quarta-feira (6), Sophie Turner publicou carta aberta em sua rede social e se pronunciou pela primeira vez sobre o divórcio com Joe Jonas. A atriz, que se destacou na série de sucesso "Game of Thrones", publicou há três semanas uma foto beijando a mão do ex-astro da Disney e foi vista nos primeiros shows da nova turnê dos Jonas Brothers, que começou em 12 de agosto nos Estados Unidos, sem previsão no Brasil por enquanto.



A publicação, que teve os comentários fechados, alcançou a marca de mais de 150 mil curtidas em 20 minutos após ser postada.

Leia a tradução abaixo:

"Declaração de nós dois: Após quatro incríveis anos de casamento, nós mutualmente decidimos amigavelmente terminar nosso casamento. Há muitas narrativas que especulam o motivo, mas essa é honestamente uma decisão dos dois e nós sinceramente esperamos que todos podem respeitar nossos desejos por privacidade a nos e nossos filhos."

Há alguns dias, veículos internacionais tem reportado possíveis motivos para o fim do casamento entre os artistas. Segundo o site Page Six, Joe Jonas estaria infeliz com o comportamento "festeiro" da companheira. O divórcio, divulgado na terça-feira (5), teria sido pedido pelo cantor, que teria tentado salvar a união de quatro anos.

Segundo a publicação, o ano de 2023 foi marcado por um descompasso e uma fonte revelou ao site que a atitude "festeira" da atriz acabou levando o desgaste ao máximo. Atualmente, Joe Jonas tem 34 anos, enquanto Sophie, 27.