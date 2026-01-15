Acesse sua conta
Túlio se despede de Estela enquanto Celso cerca Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (15)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:04

Estela (Larissa Manoela) e Túlio (Cadu Libonati) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

Se você achava que a vida dos pombinhos ia ter sossego, se enganou! O clima de despedida vai tomar conta nesta quinta. Túlio, que tem passado por poucas e boas, finalmente se despede de Estela. Os dois trocam juras de amor eterno, mas o que eles nem imaginam é que Celso está de longe, observando cada detalhe dessa despedida. Será que ele vai usar isso a seu favor?

Ernesto coloca Sandra contra a parede, exigindo que ela escolha de uma vez por todas entre ele ou o irmão, Celso. Depois, o vigarista decide causar no dancing e assedia Mirtes, mas acaba quebrando a cara: Vermelho e Tamires não deixam barato e expulsam o sujeito de lá para todo mundo ver. Só que Celso não vai deixar as provocações de Ernesto passarem batidas e dá um ultimato definitivo no rival.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
E a confusão não para por aí. Alguém concedeu uma entrevista falsa na rádio se passando por Doris River, o que deixa Dita e Candinho furiosos. Os dois perdem a paciência e vão tirar satisfações com Lourival. Quem será que está por trás dessa mentira toda?

Zé dos Porcos não consegue ter sua tão sonhada primeira noite com Maria Divina. Já no mistério do desaparecimento de Maria Pureza, temos uma luz no fim do túnel: ela finalmente encontra Zenaide. 

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

