Influenciadora é internada em estado grave após mergulho; tratamento já passa de R$ 1 milhão

Nutricionista Flávia Bueno sofreu grave lesão na coluna e no cérebro após bater a cabeça

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:10

Influenciadora e nutricionista, Flávia Bueno é internada na UTI em estado grave após mergulho em praia
Influenciadora e nutricionista, Flávia Bueno é internada na UTI em estado grave após mergulho em praia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que deveria ser apenas mais um dia de lazer na praia se transformou em um drama que mobiliza familiares, amigos e seguidores nas redes sociais. A nutricionista e influenciadora digital Flávia Bueno, de 35 anos, está internada em estado grave na UTI após sofrer um grave acidente durante um mergulho na praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo. O custo do tratamento já ultrapassa R$ 1 milhão.

O acidente aconteceu no dia 3 de janeiro. Segundo a família, Flávia não praticava nenhum esporte radical. Ela estava acompanhada de uma amiga e entrou no mar para um mergulho comum quando acabou batendo a cabeça em um banco de areia, sofrendo um impacto violento.

“Ela não estava surfando, pulando de pedra ou fazendo algo perigoso. Foi um mergulho simples, algo que qualquer pessoa faz”, explicou Felipe Checchin, irmão da influenciadora.

Após o choque, Flávia perdeu a consciência e precisou ser socorrida às pressas para uma unidade de saúde em São Sebastião. Devido à gravidade do quadro, foi entubada e encaminhada ao Hospital de Clínicas da cidade, onde passou por exames de imagem.

Os médicos constataram uma grave lesão na medula espinhal, atingindo as vértebras C3, C4 e C5, além de uma lesão cerebral associada a dois episódios isquêmicos, conhecidos popularmente como micro-AVCs. As complicações ocorreram após o trauma causar bloqueio arterial e redução da oxigenação no cérebro.

Sem plano de saúde, a família iniciou uma corrida contra o tempo para transferir Flávia para um hospital com estrutura especializada. O único retorno positivo veio de um cirurgião de coluna do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

No dia 4 de janeiro, a nutricionista foi transferida para um hospital particular em São Paulo, onde passou por uma cirurgia delicada para descompressão da medula espinhal e liberação da coluna. Uma segunda intervenção cirúrgica foi realizada no domingo (11). Desde então, os custos médicos dispararam e já superam a marca de R$ 1 milhão.

Apesar da gravidade, a família comemora pequenos avanços. Segundo Felipe, Flávia segue internada na UTI, mas apresenta sinais de melhora.

Influenciadora Flávia Bueno é internada na UTI após mergulho em praia

Influenciadora e nutricionista, Flávia Bueno é internada na UTI em estado grave após mergulho em praia por Reprodução/Redes Sociais

“Graças a Deus ela está consciente, mais estável. Não consegue falar, mas se comunica, entende tudo, reconhece as pessoas e tem apresentado melhora no quadro neurológico”, contou o irmão.

A previsão inicial dos médicos é que Flávia permaneça internada entre 30 e 40 dias. Com a evolução clínica, a família tenta agora uma transferência para um hospital público da capital para dar continuidade ao tratamento.

Nas redes sociais, Flávia é conhecida por compartilhar conteúdos sobre nutrição e bem-estar. Ela soma mais de 151 mil seguidores no Instagram e outros 72 mil no TikTok, onde recebe diariamente mensagens de apoio.

A família iniciou uma vaquinha online para ajudar a custear as cirurgias, internação e os próximos procedimentos médicos. As doações estão sendo feitas via Pix, diretamente para o irmão, responsável financeiro pelo tratamento.

