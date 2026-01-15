REALITY

BBB 26: Após confessar traição, equipe de Pedro se manifesta: Veja pronunciamento completo

Comunicado oficial atribui falas polêmicas à "imaturidade" do curitibano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 19:22

Pedro Espindola Crédito: Globo/ Manoella Mello

Se o clima já estava tenso para Pedro dentro da casa, aqui fora a situação ficou ainda mais complicada. Após o participante do grupo Pipoca chocar o público ao confessar que já traiu a esposa e, pior, afirmar que jamais aceitaria o mesmo dela, sua equipe decidiu se manifestar oficialmente nesta quinta-feira (15) para tentar frear o cancelamento que começou a ganhar força nas redes sociais.



Em uma nota publicada no perfil oficial do brother, a equipe não negou o erro, mas tentou contextualizar a situação. Segundo o comunicado, o episódio de infidelidade aconteceu no início do relacionamento e foi fruto de uma fase de "imaturidade". A defesa reforça que houve arrependimento e que a reconstrução da família foi feita à base de muito diálogo.

A grande aposta da equipe para salvar a imagem de Pedro é bater na tecla do amadurecimento. A nota afirma que, desde o perdão da esposa, ele vem demonstrando com atitudes que mudou como homem e pai. Além disso, justificaram as falas polêmicas dentro do reality como um reflexo da ansiedade e da pressão do jogo.



"O que sempre foi evidente é que Pedro não usa máscaras. Ele não tenta esconder seus erros, defeitos ou falhas", diz um trecho do texto, tentando transformar a exposição negativa em uma prova de honestidade e transparência do curitibano.

Apesar da tentativa de "apagar o incêndio", a nota dividiu opiniões. Enquanto alguns fãs acreditam no processo de evolução do rapaz, a maioria dos comentários nas redes sociais foca na incoerência do discurso de Pedro. O fato de ele ter dito que "acabaria tudo" se a esposa apenas conversasse com outro homem, enquanto ele próprio já errou, gerou uma onda de críticas sobre o comportamento possessivo e machista do participante.

Leia a nota de pronunciamento

"Temos acompanhado atentamente as falas e atitudes do Pedro dentro da casa e entendemos que algumas delas geraram incômodo e críticas, inclusive um comentário específico sobre um erro cometido em seu relacionamento.

Sobre isso, é importante esclarecer: o episódio citado por Pedro ocorreu no início do relacionamento, em um momento de imaturidade. Houve erro, houve dor, e houve também diálogo, perdão e reconstrução. A esposa de Pedro o perdoou, e desde então ele vem demonstrando, com atitudes, uma evolução real como homem, companheiro e pai.

Pedro é jovem e está vivendo uma experiência intensa, de alta pressão emocional. A ansiedade e a imaturidade estão sendo, sim, seus maiores inimigos, não como justificativa, mas como parte do processo de aprendizado.

O que sempre foi evidente é que Pedro não usa máscaras. Ele não tenta esconder seus erros, defeitos ou falhas. Ele se mostra como é, inclusive quando isso o coloca em posição vulnerável.