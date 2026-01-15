BBB 26

Henri Castelli no BBB 26: saiba como agir e o que evitar ao presenciar uma crise convulsiva

Especialista orienta sobre primeiros cuidados e alerta para atitudes perigosas durante uma convulsão

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:37

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência Crédito: Globoplay/Reprodução

O episódio envolvendo Henri Castelli no BBB 26 reacendeu o alerta sobre como agir diante de uma crise convulsiva. O ator, que integrava o grupo Camarote do reality, sofreu duas convulsões na quarta-feira (14). Após a primeira, ele foi levado ao hospital para a realização de exames e chegou a retornar ao confinamento, mas apresentou uma nova crise logo depois. Por orientação médica, o artista deixou o reality show.

Diante da repercussão do caso, uma dúvida voltou a circular entre o público: o que fazer ao presenciar uma pessoa convulsionando? Segundo o neurologista Dr. Sergio Jordy em entrevista ao portal LeoDias, o primeiro passo é manter a calma e garantir a segurança da pessoa.

"No momento da crise, o paciente deve ser colocado de lado e afastado de objetos e móveis para que não se machuque. A crise geralmente dura poucos minutos. É importante afrouxar as roupas e acionar o socorro. Não se deve colocar os dedos na boca ou tentar segurar a língua", orientou o médico.

A posição lateral é fundamental para evitar engasgos, principalmente com saliva ou secreções. Dr. Sergio Jordy reforçou que tentar abrir a boca da pessoa ou introduzir objetos é uma das práticas mais comuns e perigosas, podendo causar ferimentos tanto em quem presta ajuda quanto na própria vítima.

Enquanto o atendimento médico não chega, alguns cuidados simples podem reduzir riscos. "Se possível, apoie a cabeça do paciente em algo macio, como um casaco ou bolsa", explicou o neurologista ao portal LeoDias. A medida ajuda a minimizar impactos durante os movimentos involuntários.

Apesar do susto que uma convulsão costuma provocar, o médico destacou que, na maioria dos casos, não há sequelas permanentes.

"Geralmente a crise não causa danos definitivos, exceto quando é prolongada ou secundária a doenças como AVC, tumor ou meningite. As sequelas, quando existem, costumam estar relacionadas à doença de base ou a complicações como aspiração de secreções, quedas e traumas. A SUDEP, que é a morte súbita sem causa identificável, é rara e não costuma ocorrer em pessoas sem diagnóstico de epilepsia", afirmou.

Os riscos aumentam em situações específicas. "Crises que duram mais de cinco minutos, episódios repetidos sem tempo de recuperação ou crises acompanhadas de traumas elevam o risco de danos permanentes", alertou Dr. Sergio Jordy.