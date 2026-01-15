BBB 26: Edilson Capetinha já afirmou que jogou mais que Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:18
Um dos integrantes do grupo Camarote no BBB 26, Edilson Capetinha ficou marcado por algumas declarações polêmicas ao longo de sua trajetória. Em uma delas, feita em 2020, o baiano afirmou que, na melhor fase de sua carreira, jogou mais do que Messi e Neymar.
A comparação surgiu durante uma participação no programa Os Donos da Bola, da Band. "Quem jogou mais, você ou o Neymar, na fase boa?", perguntou Craque Neto. "Eu. Na fase boa, eu", respondeu Edilson, sem titubear. Para sustentar a afirmação, o ex-jogador falou que foi o único atleta que mudou de posição ao longo da carreira sem perder rendimento.
Relembre a carreira de Edílson Capetinha
Em seguida, Neto insistiu na comparação com Neymar, e Edílson aproveitou para incluir Lionel Messi no debate. Na época, o argentino ainda não havia conquistado a Copa do Mundo, título alcançado em 2022.
"Lógico, (joguei) muito mais. Para ele jogar mais do que eu, tem que ser campeão do mundo. Eu tenho personalidade. O Messi, para jogar mais do que eu, tem que ser campeão mundial. Eu joguei mais que o Messi", falou Edílson na ocasião.
Ainda no mesmo programa, Edílson também se comparou a Cristiano Ronaldo. "O Cristiano Ronaldo é só força, chuta de direita e de esquerda. Eu sou mais habilidoso que ele", disse.
Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Edílson Capetinha também venceu o Mundial de Clubes pelo Corinthians e conquistou três títulos do Campeonato Brasileiro, dois pelo clube paulista e um pelo Palmeiras. O ex-atacante ainda levantou troféus por equipes como Vitória, Bahia, Flamengo e Cruzeiro.
No futebol internacional, teve passagens pelo Benfica, de Portugal, e pelo Kashiwa Reysol, do Japão. Edílson encerrou oficialmente a carreira em 2016, defendendo o Taboão da Serra.