BBB 26: Edilson Capetinha já afirmou que jogou mais que Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo

Ex-jogador afirmou que manteve alto nível mesmo após mudar de posição ao longo da carreira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:18

Edilson Capetinha no 'BBB 26'
Edilson Capetinha no 'BBB 26' Crédito: Globo/Reprodução

Um dos integrantes do grupo Camarote no BBB 26, Edilson Capetinha ficou marcado por algumas declarações polêmicas ao longo de sua trajetória. Em uma delas, feita em 2020, o baiano afirmou que, na melhor fase de sua carreira, jogou mais do que Messi e Neymar.

A comparação surgiu durante uma participação no programa Os Donos da Bola, da Band. "Quem jogou mais, você ou o Neymar, na fase boa?", perguntou Craque Neto. "Eu. Na fase boa, eu", respondeu Edilson, sem titubear. Para sustentar a afirmação, o ex-jogador falou que foi o único atleta que mudou de posição ao longo da carreira sem perder rendimento.

Relembre a carreira de Edílson Capetinha

Edílson Capetinha coma a camisa do Palmeiras por Reprodução/Redes sociais
Edilson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha com a camisa do Corinthians por Arquivo Corinthians
Edílson Capetinha com a camisa do Corinthians por Reprodução
Edílson Capetinha pela Seleção na Copa de 2002 por Divulgação
Edílson Capetinha com a camisa do Vitória por Reprodução
Edílson Capetinha com a camisa do Bahia por Marcelo Oliveira/ ECB
Edílson Capetinha por Globo/Manoella Mello
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução | Instagram
O baiano Edilson é pentacampeão do mundo por reprodução
1 de 13
Edílson Capetinha coma a camisa do Palmeiras por Reprodução/Redes sociais

Em seguida, Neto insistiu na comparação com Neymar, e Edílson aproveitou para incluir Lionel Messi no debate. Na época, o argentino ainda não havia conquistado a Copa do Mundo, título alcançado em 2022.

"Lógico, (joguei) muito mais. Para ele jogar mais do que eu, tem que ser campeão do mundo. Eu tenho personalidade. O Messi, para jogar mais do que eu, tem que ser campeão mundial. Eu joguei mais que o Messi", falou Edílson na ocasião.

Ainda no mesmo programa, Edílson também se comparou a Cristiano Ronaldo. "O Cristiano Ronaldo é só força, chuta de direita e de esquerda. Eu sou mais habilidoso que ele", disse.

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Edílson Capetinha também venceu o Mundial de Clubes pelo Corinthians e conquistou três títulos do Campeonato Brasileiro, dois pelo clube paulista e um pelo Palmeiras. O ex-atacante ainda levantou troféus por equipes como Vitória, Bahia, Flamengo e Cruzeiro.

No futebol internacional, teve passagens pelo Benfica, de Portugal, e pelo Kashiwa Reysol, do Japão. Edílson encerrou oficialmente a carreira em 2016, defendendo o Taboão da Serra.

