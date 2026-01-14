Acesse sua conta
Sem rodeios, Edilson Capetinha revela por que aceitou entrar no BBB 26: 'Estou precisando do dinheiro'

Ex-jogador admitiu necessidade financeira e relembrou erros do passado

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:14

Edilson Capetinha no BBB 26
Edilson Capetinha no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Edilson Capetinha abriu o jogo sobre o motivo que o levou a aceitar o convite para o BBB 26. Em conversa com Sol Vega no quarto Sonho do Grande Amor, na manhã desta terça-feira (13), o ex-jogador contou que a situação financeira pesou na decisão de entrar no reality.

Sem rodeios, o baiano explicou que o prêmio foi determinante. "Hoje, estou aqui por causa do prêmio. A gente ganha dinheiro e faz escolhas certas e erradas. Outra cabeça, outros tempos. Vim aqui por causa do prêmio. Estou precisando do dinheiro", confessou.

Relembre a carreira de Edílson Capetinha

Edílson Capetinha coma a camisa do Palmeiras por Reprodução/Redes sociais
Edilson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha com a camisa do Corinthians por Arquivo Corinthians
Edílson Capetinha com a camisa do Corinthians por Reprodução
Edílson Capetinha pela Seleção na Copa de 2002 por Divulgação
Edílson Capetinha com a camisa do Vitória por Reprodução
Edílson Capetinha com a camisa do Bahia por Marcelo Oliveira/ ECB
Edílson Capetinha por Globo/Manoella Mello
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução | Instagram
O baiano Edilson é pentacampeão do mundo por reprodução
1 de 13
Edílson Capetinha coma a camisa do Palmeiras por Reprodução/Redes sociais

Edilson também refletiu sobre erros do passado e admitiu que confiar em pessoas erradas trouxe prejuízos fora dos gramados. Segundo ele, essas decisões acabaram cobrando seu preço, o que reforçou a escolha de participar do BBB 26 com foco no prêmio. "Fiz escolhas erradas na minha vida. Acreditei em muitas pessoas e tomei tombos. Estou aqui por causa do dinheiro mesmo", completou.

A sinceridade do ex-atacante chamou a atenção de Sol Vega, que ouviu atentamente o desabafo durante a conversa sobre vida pessoal e jogo. No confinamento, Edilson não esconde que vencer o reality é um de seus principais objetivos.

Nesta edição, o prêmio é o maior já oferecido em um reality show no Brasil. O campeão pode levar para casa R$ 5,4 milhões.

Famosos confirmados no Camarote do BBB 26

Famosos confirmados no Camarote BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Representando a Geração Z, o catarinense é um fenômeno absoluto. Com 20 milhões de seguidores, ele é o rei das dancinhas e quer provar que tem estratégia de sobra para vencer os veteranos. por Reprodução/Redes Sociais
Henri Castelli é anunciado no Camarote do BBB 26 por Reprodução
O eterno galã de Flor do Caribe e Cobras & Lagartos finalmente aceitou o convite. O paulista de São Bernardo do Campo traz sua experiência de décadas na TV para a pressão do confinamento. por Reprodução/Instagram
Solange Couto é anunciada no Camarote do BBB 26 por Divulgação
"Não é brinquedo, não!". A eterna Dona Jura chega ao reality com toda a sua bagagem e carisma. Aos 69 anos, a carioca é a integrante mais experiente do grupo e promete colocar ordem na casa. por Reprodução / TV Globo
Edílson Capetinha é anunciado no Camarote do BBB 26 por Reprodução
O futebol brasileiro também está sendo representado. O Pentacampeão mundial e ídolo de Corinthians e Palmeiras leva sua irreverência baiana e seu histórico de polêmicas para dentro do jogo. por Reprodução
Aline Campos é anunciada no Camarote do BBB 26 por Reprodução/Instagram
A ex-bailarina do Faustão e atriz, que por anos foi o rosto do "Verão", entra no programa em uma fase mais espiritualizada. A carioca quer mostrar que é muito mais do que a imagem das propagandas. por Reprodução
1 de 11
Famosos confirmados no Camarote BBB 26 por Divulgação/TV Globo

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 Edílson Capetinha

