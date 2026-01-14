Sem rodeios, Edilson Capetinha revela por que aceitou entrar no BBB 26: 'Estou precisando do dinheiro'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:14
Edilson Capetinha abriu o jogo sobre o motivo que o levou a aceitar o convite para o BBB 26. Em conversa com Sol Vega no quarto Sonho do Grande Amor, na manhã desta terça-feira (13), o ex-jogador contou que a situação financeira pesou na decisão de entrar no reality.
Sem rodeios, o baiano explicou que o prêmio foi determinante. "Hoje, estou aqui por causa do prêmio. A gente ganha dinheiro e faz escolhas certas e erradas. Outra cabeça, outros tempos. Vim aqui por causa do prêmio. Estou precisando do dinheiro", confessou.
Relembre a carreira de Edílson Capetinha
Edilson também refletiu sobre erros do passado e admitiu que confiar em pessoas erradas trouxe prejuízos fora dos gramados. Segundo ele, essas decisões acabaram cobrando seu preço, o que reforçou a escolha de participar do BBB 26 com foco no prêmio. "Fiz escolhas erradas na minha vida. Acreditei em muitas pessoas e tomei tombos. Estou aqui por causa do dinheiro mesmo", completou.
A sinceridade do ex-atacante chamou a atenção de Sol Vega, que ouviu atentamente o desabafo durante a conversa sobre vida pessoal e jogo. No confinamento, Edilson não esconde que vencer o reality é um de seus principais objetivos.
Nesta edição, o prêmio é o maior já oferecido em um reality show no Brasil. O campeão pode levar para casa R$ 5,4 milhões.
